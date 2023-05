Wielkie śpiewanie o odbudowie Warszawy

Operę „Najpiękniejsze miasto świata” stworzą zatem dramaturg Beniamin Bukowski i kompozytor Cezary Duchnowski. Autorów wybrano z grona twórców zaproszonych do udziału w dwóch konkursach zamkniętych – literackim i kompozytorskim. Teraz przystąpią do wspólnej pracy. W myśl założeń organizatorów ma powstać opera uniwersalna, nowoczesna i komunikatywna, a także widowiskowa do zaprezentowania na dużej scenie warszawskiego Teatru Wielkiego.

Libretto napisze Beniamin Bukowski, współpracujący z wieloma czołowymi reżyserami, to on firmował m. in. jedno z najgłośniejszych przedstawień teatralnych ostatnich lat „Powrót do Reims” wyreżyserowany przez Katarzynę Kalwat. – Spośród najmocniejszych autorów młodszej generacji piszących dla teatru po nadesłaniu przez nich propozycji wybraliśmy tego, który naszym zdaniem daje obietnicę dramaturgicznie silnego i pasjonującego libretta – mówi przewodniczący jury konkursu literackiego Piotr Gruszczyński, wicedyrektor Nowego Teatru w Warszawi

Sam Beniamin Bukowski podkreśla, że dla niego miasto to przede wszystkim ludzie, społeczność, która po wojnie musiała zostać również odbudowana jak cała Warszawa. Dlatego bohaterami libretta będą miasto i architektura, ale też właśnie ludzie, w tym postaci historyczne.

Kompozytorem „Najpiękniejszego miasta świata” będzie natomiast Cezary Duchnowski, jeden z najciekawszych twórców średniego pokolenia. Jak uzasadniał taki wybór przewodniczący jury muzycznego i dyrektor Warszawskiej Jesieni, Jerzy Kornowicz, Duchnowski charakteryzuje się wybitnym warsztatem pod względem orkiestracji, wykorzystania chóru czy elektroniki. Sam kompozytor mówi zaś, że za wcześnie jeszcze na bliższe sprecyzowanie, jaki kształt przybierze jego muzyka. Założenia postawione uczestnikom konkursu podkreślały jednak, że ma to być opera zaplanowana na dużą liczbę wykonawców – orkiestrę z dodatkiem elektroniki, chór, zespół baletowy lub taneczny. Cezary Duchnowski dodaje od siebie, że chciałby, aby w tej operze brały udział również dzieci.

„Najpiękniejsze miasto świata” powstaje w błyskawicznym wręcz tempie. Od narodzin projektu do wybrania autorów opery minęło zaledwie kilka miesięcy. W czerwcu 2024 roku mają się rozpocząć pracę nad jej inscenizacją w Teatrze Wielkim–Operze Narodowej. Premiera jest planowana na wrzesień 2025 roku jako jedno z wydarzeń Warszawskiej Jesieni.