Janusz Wawrowski wystąpił w minioną sobotę w Wilnie z orkiestrą Narodowej Filharmonii Litwy. Następnego dnia o godz. 9 rano miał lot do Warszawy. Nie został jednak wpuszczony do samolotu.

– Obsługa kazała mi umieścić skrzypce w luku bagażowym pod pokładem lub zostać w Wilnie – opowiada „Rz” artysta. – Na stwierdzenie, że tam mogą zostać uszkodzone, pani z LOT-u powiedziała: „Zobaczymy, czy się zniszczą w luku”.

Stradivarius „Polonia” z 1685 roku to jedyny tej klasy instrument, jaki posiadamy w kraju. Jego wartość to około 5 mln euro. Na co dzień jest przechowywany w Zamku Królewskim w Warszawie. Janusz Wawrowski jest jedynym jego użytkownikiem.

Skrzypek usiłował wyjaśnić, że futerał, w którym wiózł cenny instrument, swymi rozmiarami i wagą odpowiada przepisom określającym limit LOT dla bagaży podręcznych. – Moje wyjaśnienia nikogo nie przekonały – mówi artysta. – Musiałem zostać, a zasugerowano mi, że może załoga następnego samolotu wpuści mnie ze skrzypcami na pokład. Oczywiście bez gwarancji. Musiałbym też kupić inny bilet. Za poprzedni nikt nie chciał zwrócić pieniędzy.

Poinformowaliśmy o tym zdarzeniu na ww.rp.pl. Temat podjęły inne media, więc biuro prasowe LOT-u wydało w środę oświadczenie Czytamy w nim m.in.: „Mało doświadczony pracownik firmy handlingowej, obsługującej PLL LOT, podjął błędną decyzję na podstawie faktu, że futerał nie zmieścił się w tzw. przymiarze bagażowym. Jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Dokonamy zwrotu za niewykorzystaną część biletu oraz dołożymy wszelkich starań, aby tego typu sytuacje nie miały miejsca w przyszłości”.

Artysta wrócił do Warszawy autokarem.