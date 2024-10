Chodzi o przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji projekt rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów, który opublikowano w ostatnich dniach na stronach rządowych. Najważniejszym założeniem proponowanej nowelizacji jest wyposażenie funkcjonariuszy w nowe znaki identyfikacji indywidualnej, które ułatwią ustalenie ich tożsamości. Obecnie do tego celu służy co do zasady, znajdująca się na policyjnym mundurze, charakterystyczna ośmioramienna gwiazda z numerem identyfikacyjnym policjanta i plakietka z nazwiskiem.

Będą zmiany na mundurze policjanta. Nowe znaki identyfikacyjne

Ministerstwo proponuje wprowadzenie dodatkowego znaku identyfikacji indywidualnej – metalowej, prostokątnej tabliczki oraz taśmy przyczepnej z numerem identyfikacyjnym funkcjonariusza. Zmiana ta ma umożliwić jednoznaczną identyfikację policjantów, w szczególności tych działających w pododdziałach zwartych. Bo to właśnie ich dotyczyły zastrzeżenia zgłaszane od lat przez m.in. RPO. Rzecznik wskazywał, że funkcjonariusze z tych pododdziałów nie mają obowiązku noszenia znaków identyfikacji indywidualnej i imiennej, co utrudnia ustalenie ich tożsamości w przypadkach przekraczania przez nich uprawnień, np. podczas tłumienia demonstracji.

Nowela rozporządzenia ma rozwiązać ten problem. Proponowane zmiany chwali RPO Marcin Wiącek, ma jednak przy tym poważne wątpliwości do formy nowego znaku identyfikacji.

– Sześciocyfrowy ciąg cyfr może być trudny do odczytania i zapamiętania przez świadków interwencji, zwłaszcza w sytuacjach dynamicznych podczas zgromadzeń publicznych, gdy dochodzi do szybkiego i masowego przemieszczania się osób – wskazuje Wiącek w swojej opinii.