W reakcji na to zamieszanie minister obrony zapewnił, że obowiązkowy pobór do wojska jest nadal zawieszony, ale w każdej chwili można go odwiesić. W jaki sposób pobór może zostać przywrócony?

Przede wszystkim nie będzie to decyzja tylko polskiego rządu. Odwieszenie obowiązkowego poboru do zasadniczej służby wojskowej nastąpi wtedy, kiedy NATO uzna, że nadchodzi realne widmo wojny. To będzie sygnał dla wszystkich państw członkowskich, że należy przyśpieszyć przygotowanie sił zbrojnych, a jednym z obowiązkowych elementów takiego procesu jest odwieszenie albo zwiększenie poboru do wojska.

Czy wprowadzenie obowiązkowego poboru do wojska nie powinno być suwerenną decyzją polskich władz?

Formalnie to premier odpowiednim rozporządzeniem uchyla zawieszenie obowiązkowego poboru. Ścieżka nie jest zatem skomplikowana. Jesteśmy jednak w sojuszu wojskowym i decyzja polskiego rządu w tej sprawie będzie zależała od zdefiniowania zagrożenia przez ten sojusz.