Putin podpisał dekret w sprawie wiosennego poboru do armii

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 767 22 lutego 2024 roku minęły dwa lata od rosyjskiej napaści na Ukrainę. Walka trwa.

Odpowiedni dokument został opublikowany na stronie internetowej Kremla. „Od 1 kwietnia do 15 lipca 2024 r. przeprowadzić pobór do służby wojskowej obywateli Federacji Rosyjskiej w wieku od 18 do 30 lat niebędących w rezerwie i podlegających poborowi do służby wojskowej, w liczbie 150 000 osób”- głosi dekret.

Reklama

Dekret nakazuje także zwolnienie ze służby wojskowej żołnierzy, marynarzy, sierżantów i brygadzistów, których okres służby wojskowej w ramach poboru upłynął. Rządowi Federacji Rosyjskiej, władzom regionalnym i komisjom poborowym powierzono zapewnienie realizacji wszystkich niezbędnych działań w ramach poboru.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja przed wiosennym poborem. Sztab Generalny "uspokaja" Sztab Generalny armii Federacji Rosyjskiej zapewnił, że żaden żołnierz z wiosennego poboru nie zostanie skierowany do udziału w „specjalnej operacji wojskowej” ani do jednostek na zaanektowanych terytoriach Ukrainy.

Rosyjska propagandowa agencja TASS cytuje generała pułkownika Jewgienija Burdinskiego, szefa Głównego Zarządu Organizacyjnego i Mobilizacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, który przypomniał, że okres służby poborowej pozostaje niezmieniony i wynosi jeden rok. Burdinski podkreślił także, że poborowi powołani do służby w kampanii wiosennej nie będą brać udziału w "wojskowej operacji specjalnej", jak Rosja nazywa inwazję na Ukrainę, choć niedawno władze przyznały że kraj jest w stanie wojny.