Porażający raport NIK: służby specjalne były praktycznie bez nadzoru

NIK: służbami nie powinien zajmować się tylko sąd w Warszawie

Z kolei wspomnianym wyżej organom obecnie kontrolującym służby, należy zaś zapewnić silniejsze narzędzia takiej kontroli, w szczególności powołać nowy urząd obsługujący merytorycznie i organizacyjnie pracę ministra-koordynatora. Niezbędne jest też, zdaniem NIK, jest ustawowe zdefiniowanie czynności operacyjno-technicznych oraz ujednolicić dla wszystkich formacji zasady, metody i formy ich prowadzenia. Ułatwiłoby to ochronę praw obywateli, a utrudniło służbom uchylanie się od kontroli, przez rozszerzającą interpretację swoich ustaw kompetencyjnych (co miało wielokrotnie miejsce podczas omawianej kontroli NIK).

Wreszcie wśród zaleceń znalazły się postulaty od dawna podnoszone przez obrońców praw człowieka: prawo obywatela do informacji o tym, że był przedmiotem zainteresowania służb (w terminie 6-12 miesięcy po zakończeniu inwigilacji). Opóźnienie lub odstąpienie od udzielenia takiej informacji mogłoby nastąpić tylko za zgodą sądu i w uzasadnionych przypadkach (np. konieczność ochrony życia pracowników służb). Inwigilowany obywatel powinien mieć też prawo do wniesienia skargi do wspomnianego organu kontrolnego, który - w przypadku wykrycia nieprawidłowości mógłby przykazać sprawę prokuraturze lub podmiotom nadzorującym służby.

NIK postuluje także wzmocnienie kontroli sądowej nad zarządzaniem i przedłużaniem kontroli operacyjnej. Służby musiałyby załączać do wniosku o to wszystkie materiały dostępne na danym etapie sprawy. Kompletność przekazanych informacji mógłby badać organ kontrolny. Decyzja sądu, w szczególności zatwierdzająca wniosek, wymagałaby uzasadnienia, a sprawy o przedłużenie kontroli operacyjnej musiałby oceniać ten sam sędzia, który wydał zgodę na jej rozpoczęcie. Sędziowie ci powinni być wyspecjalizowani w tej dziedzinie i ciągle podnosić swoje kwalifikacje. W celu odciążenia SO w Warszawie, który dziś zajmuje się tymi sprawami, część wniosków powinny rozpoznawać sądy okręgowe w innych miastach.

Porażające wnioski Najwyższej Izby Kontroli o służbach specjalnych

- Wnioski, jakie formułuje NIK, nie zaskakują, ale i tak są porażające, bo czarno na białym pokazują, jakie wyzwania rodzi brak realnej kontroli nad poczynaniami służb. - Wpisują się one w szereg propozycji, które leżą na stole od dawna. Co więcej, jest na nie nawet polityczna zgoda. Dwie z nich, o które od lat zabiega Fundacja Panoptykon: obowiązek informowania inwigilowanych o tym, że były poddane inwigilacji oraz wprowadzenie niezależnej instytucji kontrolującej służby, która mogłaby, głębiej niż NIK, na bieżąco kontrolować ich działanie, znalazły się w umowie koalicyjnej — wskazuje Wojciech Klicki. - Oczekuję od rządzących Polską polityków odpowiedzialności i rozwiązania problemu braku realnej kontroli nad służbami. Najwyższy czas, żeby polski rząd potraktował ten problem priorytetowo — dodaje ekspert.