Kurs właściciela TVN wzrósł, więc sprzedaż może nie być potrzebna

Od lata trwają spekulacje o możliwej sprzedaży TVN przez Warner Bros Discovery (WBD), które się nasiliły po artykule w „Financial Times” cytującym Davida Zaslava (CEO WBD) oraz Gunnara Wiedenfelsa (CFO WBD) o rozważaniu różnych opcji w związku z dużą przeceną akcji spółki (ok. 70 proc.). Opublikowane 7 listopada wyniki WBD za trzeci kwartał 2024 r. potwierdzają spadek przychodów oraz potężny dług, z jakim boryka się spółka.

Słabe wyniki Warner Bros Discovery

W segmencie stacji telewizyjnych (networks) - gdzie oprócz TVN, znajdują się tbc, CNN, HGTV, food network, Discovery, TNT, TLC czy Eurosport - przychody WBD za pierwsze dziewięć miesięcy w 2024 r. wyniosły 15,41 mld dol., podczas gdy rok wcześniej 16,21 mld dol. Z kolei w segmencie bezpośredniego nadawania do odbiorców (direct to consumer) uległy lekkiej poprawie z 7,63 mld dol. do 7,66 mld dol. Dług netto na koniec września 2024 r. wyniósł 40,7 mld dol., przy aktywach 106,3 mld dol.

W całej grupie przychody za dziewięć miesięcy spadły z 31,04 mld dol. w 2023 r. do 29,29 mld dol. w 2024. Natomiast koszty wzrosły odpowiednio z 32,40 mld dol. do 39,49 mld dol.! W efekcie strata wzrosła z 2,73 mld dol. do 10,80 mld dol.

Dlaczego Warner Bros Discovery chciał sprzedać TVN

W świetle takich wyników nic dziwnego, że kierownictwo WBD zaczęło intensywnie analizować opcję wyjścia z sytuacji uwzględniając zmiany, jakie zachodziły i będą zachodzić w aktywności grupy w Stanach Zjednoczonych oraz na innych rynkach. W zasadzie, według słów CEO Davida Zaslava, „rozdzielenie kanałów TV grupy od biznesu streamingu i studiów TV wydaje się nie być najlepszą opcją” i dalej ”taka opcja jest mocno skomplikowana i wymagająca dużo czasu z powodów kwestii prawnych”, stąd opcją miałaby być ”sprzedaż TVN lub sprzedaż udziałów w segmencie gier wideo Warnera”.