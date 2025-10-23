Nagrodę naszemu koledze w VII edycji konkursu przyznała kapituła plebiscytu Trade Press Award, organizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej (STM) oraz Grupę MTP.

Martin Śliwa z mediami związany jest od ponad 30 lat. Obecnie pełni funkcję redaktora prowadzącego serwisu moto.rp.pl. Wcześniej był redaktorem naczelnym Moto.pl oraz współpracownikiem takich tytułów, jak Auto Moto, KMH czy Gazeta Wyborcza.

Dziennikarz z pasją i analitycznym spojrzeniem

„Laureat słynie z rzetelności, pasji oraz analitycznego spojrzenia na rynek motoryzacyjny. Jego teksty łączą dziennikarską dociekliwość z głębokim zrozumieniem technologii i trendów branżowych. Jak sam często podkreśla, motoryzacja nie jest dla niego pracą, lecz pasją, która towarzyszy mu od dzieciństwa” – napisano w uzasadnieniu.

Nagroda Trade Press Award to jedno z najważniejszych wyróżnień dla przedstawicieli mediów motoryzacyjnych w Polsce. To wyróżnienie przyznawane jest dziennikarzom, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do popularyzacji wiedzy technicznej oraz promowania nowoczesnych rozwiązań w branży.