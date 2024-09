Sieć kin wygrywa w Sądzie Najwyższym z filmowcami. Wyrok energetyzuje branżę

Decyzja sądu, komisji, a może ugoda?

Jednym z powodów sporu ciągnącego się już prawie 10 lat jest brak zatwierdzonej prawomocnie tzw. tabeli stawek wynagrodzeń autorskich od kin.

Tabelę taką zatwierdza Komisja Prawa Autorskiego (KPA) działająca przy resorcie kultury. Targi o sposób naliczania opłat i wyznaczanie stawek sprawiły, że tabeli tej nie ma do dziś, a te kina, które płacą OZZ-om robią to na mocy umów, czy porozumień.

Rzeczniczka SFP przypomina, że 21 czerwca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że wspólny wniosek SFP oraz ZAiKS-u w sprawie zatwierdzenia tabel był prawidłowo złożony. - To orzeczenie otwierało drogę do merytorycznego rozpoznania wniosku tabelowego przez KPA. Niestety Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina, którego Cinema City jest członkiem, zaskarżyło to orzeczenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiedząc, że rozpoznanie tej skargi nastąpi najprawdopodobniej dopiero za kilka lat – mówi.

- Przy braku zatwierdzonych tabel lub umowy między OZZ-ami a kinami, najlepszym rozwiązaniem jest porozumienie ramowe pomiędzy tymi podmiotami. Sędzia sprawozdawca zachęciła także strony do zawarcia ugody – mówi Szemetyłlo (Gessel).

Oldrich Kubista, członek zarządu Cinema City Poland deklaruje gotowość do rozmów. - Od lat twierdziliśmy, że tantiemy się należą twórcom, ale sposób ich naliczania powinien być określony wspólnie przez OZZ-ty oraz branżę kinową i nie może polegać na inkasowaniu tantiem bez zamiaru ich wypłaty twórcom. Sąd Najwyższy to potwierdził. Dotychczasowa praktyka SFP wykluczała negocjacje tej kwestii – komentuje Oldrich Kubista.