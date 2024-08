Agora podnosi prognozy dla rynku reklamy i ceny. "Spółki skarbu państwa wydają mniej"

Zarząd Agory, właściciela firmy reklamy zewnętrznej AMS, sieci kin Helios, grupy radiowej z Radiem Zet na czele i „Gazety Wyborczej” podniósł dziś założenia dla rynku reklamowego w Polsce i podtrzymał strategiczne cele holdingu do 2026 r. Obserwuje obniżenie wydatków reklamowych przez spółki skarbu państwa. Aby poprawiać wyniki finansowe podnosi ceny produktów. W górę poszły we wtorek ceny pakietów reklamowych w radiach, a widzowie kin będą płacić więcej za bilety. Wcześniej grupa wycofała się z promocji kierowanej do nabywców subskrypcji cyfrowych treści „GW”.

Agora prognozuje 6-8-proc. wzrost rynku reklamy

- Zdecydowaliśmy się podnieść założenia dla rynku reklamy w Polsce z przedziału 5-7 proc. do 6-8 proc. – powiedział dziś podczas telekonferencji z dziennikarzami i analitykami Bartosz Hojka, prezes Agory podsumowując wyniki firmy za drugi kwartał i pierwsze półrocze br.

Według szacunków zarządu grupy w drugim kwartale br. rynek reklamy w Polsce urósł rok do roku o 9 proc. do 3,33 mld zł. To nieco wolniej niż w pierwszym kwartale (11 proc. rok do roku).

Najmocniej urosły nakłady na reklamę zewnętrzną (inaczej outdoor) oraz internetową: odpowiednio o 20,5 proc. i 13 proc. – szacuje Agora.

- Szczególnie pozytywnie zaskoczyła reklama zewnętrzna, która urosła o ponad 20 proc. i miała najwyższą dynamikę wśród segmentów całego rynku. W segmencie internetowym beneficjentami wzrostu są gracze globalni. Jeśli chodzi o graczy krajowych, portale horyzontalne, to wyniki są zbliżone do ubiegłego roku – powiedział Hojka.