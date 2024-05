Drakońska kara za newsa. Szef KRRiT Maciej Świrski przegrał z Radiem Zet

Przewodniczący KRRiT uznał, że Radio Zet naruszyło ustawę o radiofonii i telewizji, ponieważ - zdaniem Macieja Świrskiego — emitowało przekazy dezinformujące opinię publiczną w sprawie przejazdu prezydenta Ukrainy przez terytorium Polski.

Świrski wytoczył ciężkie działa przeciw Radiu Zet

Chodzi o news podany 22 grudnia 2022 r. na antenie przez Mariusza Gierszewskiego: Amerykanie przewieźli przez Polskę prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego, nie informując o tym ani nie korzystając z jakiejkolwiek pomocy polskich służb. Z ustaleń dziennikarza, zweryfikowanych w niezależnych źródłach, wynikało, że głośna afera z wybuchem granatnika w gabinecie komendanta policji doprowadziła do spadku zaufania Amerykanów do polskich służb. W efekcie Secret Service nie zdecydowała się skorzystać z pomocy Polaków, gdy Zełenski był potajemnie

transportowany przez nasz kraj do USA, gdzie miał się spotkać z prezydentem Bidenem.

Czytaj więcej Opinie Prawne Ewa Szadkowska: Zapachniało cenzurą Konflikt pomiędzy ochroną czci a ochroną wolności słowa trudno rozstrzygnąć. Dlatego wytyczanie granic to rola niezależnego sądu, a nie organu wybieranego przez polityków.

14 sierpnia 2022 r. do Eurozetu wpłynęło postanowienie przewodniczącego Macieja Świrskiego o nałożeniu na stację kary za naruszenie art.18 ust.1 ustawy, a dokładniej za emisję przekazów „sprzecznych z prawem, z polską racją stanu i poglądów sprzecznych z dobrem społecznym.” Przewodnicy wymierzył 476 tys. zł kary — najwyższą z kar dopuszczonych przez ustawodawcę.

W uzasadnieniu Maciej Świrski jednoosobowo przesądzał, że news Mariusza Gierszewskiego był fałszywy, nie podał jednak żadnego dowodu na to twierdzenie. Pisał natomiast o propagowaniu działań sprzecznych z polską racją stanu, a przez to wpływających na zmniejszenie zaufania do państwa i jego służb, co z kolei mogło wywołać negatywne skutki dla pozycji Polski na arenie międzynarodowej. W ocenie Świrskiego interpretacja podanego newsa stanowiła próbę wykorzystania nieprawdziwej informacji do deprecjonowania państwa polskiego i jego pozycji międzynarodowej, co miało z kolei służyć wyłącznie działaniom rosyjskiej propagandy wymierzonym w Polskę. „W okresie tak trudnym jak wojna Rosji z Ukrainą, czyli tuż za polską granicą, kara za takie zarzuty musiała mieć maksymalną możliwą wysokość” - wskazywał Świrski.