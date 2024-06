- Odbiorcy powinni zrozumieć, że odniesienia do anonimowych źródeł bez konkretnego potwierdzenia nie są informacją wiarygodną, ​​a wnioski mogą mieć charakter manipulacyjny. Przykładowo anonimowy przedstawiciel ukraińskiego rządu w artykule stwierdza, że ​​„Musimy przygotować się na życie w zimnie i ciemności". To oświadczenie ma na celu sianie strachu i paniki wśród społeczeństwa – zauważa ukraińskie ministerstwo.

Spór o wysokość podwyżki cen prądu na Ukrainie

Urzędnicy zwrócili uwagę na całkowicie fałszywą informację podaną przez FT jako fakt. Chodzi o to, że 31 maja podjęto jakoby decyzję o dwukrotnym podwyższeniu stawek za prąd dla ludności.

- To jawne kłamstwo i manipulacja. Stawka wzrosła o 63 proc. A 60 proc. to nie 100 proc., różnica jest poważna. Aby nadać materiałowi pozory autentyczności, w artykule miesza się dane prawdziwe z fałszywymi i odwołania do emocji czytelnika – podkreśla ukraińskie ministerstwo energii w komunikacie.

Gdy FT odniesie się do zarzutów ukraińskich urzędników, uzupełnimy ten artykuł.

Co napisał FT? W artykule brytyjscy dziennikarze piszą, że zimą Ukraińcy większość dnia spędzą bez prądu. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Aleksandr Litwinienko stwierdził, że prawdopodobnie celem Federacji Rosyjskiej jest jak największe utrudnienie życia Ukraińcom. Z kolei cytowany przez FT Borys Dodonow, kierownik katedry badań nad energią i klimatem w Szkole Głównej Handlowej w Kijowie, powiedział, że w związku ze wzrostem importu energii elektrycznej z UE z 1,7 GW do 2,4 GW i uruchomieniem kolejnych mocy gazowych elektrowni, najwyższe kierownictwo Ukrainy będzie musiało podnieść taryfy dla ludności. „Jeśli zgodnie z naszym modelem nie zostaną podjęte żadne działania, w styczniu ludność prawdopodobnie będzie miała dostęp do prądu jedynie od dwóch do czterech godzin dziennie” – FT cytuje eksperta.



NYT także ostrzega przed „ciemną" zimą

Wczoraj (5.06) kolejna zachodnia znana gazeta, tym razem „The New York Times” (NYT) ostrzega Ukraińców o naciągających zimowych miesiącach bez światła. Gazeta podkreśla, że rosyjskie ataki rakietowe na ukraińskie elektrownie i podstacje poważnie uszkodziły infrastrukturę energetyczną kraju. Sytuację pogarszają planowane remonty dwóch bloków jądrowych oraz letnie upały, które skłaniają do włączania klimatyzatorów.