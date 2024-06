– W procesie zarządzania bezpieczeństwem w firmach problemem nie są technologie, a ludzie. Często brakuje przepływu informacji oraz świadomości sytuacji i ryzyk. Pewną trudnością jest też przyzwyczajenie pracowników do utartych schematów działania – komentuje Mateusz Ossowski, menedżer w Barracuda Networks.

Jak zaznacza, zarządzanie bezpieczeństwem IT to długofalowy proces, który zmienia się w czasie i dostosowuje do ewoluującego krajobrazu zagrożeń. – Ciągła ocena ryzyka, aktualizowanie zabezpieczeń i polityk, szkolenia pracowników są niezbędne do tego, by chronić systemy, dane i tajemnice handlowe – przekonuje. – Zarządzanie bezpieczeństwem powinno być traktowane priorytetowo i stać się ważnym elementem strategii firm – dodaje Ossowski.