Cyfrowy Polsat coraz mniej warty na warszawskiej giełdzie

Według analityka negatywnie na tegoroczne wyniki Cyfrowego Polsatu przełożą się spadające w Polsce i Europie ceny energii. - Ceny energii spadły w ciągu ostatnich dwóch miesięcy o ponad 30 proc. na europejskim i krajowym rynku w kontraktach długoterminowych. Cyfrowy Polsat jest producentem netto energii, a kolejne projekty odnawialne są już w trakcie budowy bądź planowania – mówi Paweł Puchalski.

Ceny energii spadają

- Ceny energii spadają ze względu na spadek cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, składowej cen energii. Nie są one już po 90 euro, tylko po 55 euro. To efekt łagodnej zimy i pełnych zbiorników gazu w Europie, który szybko wypiera z miksu energetycznego węgiel, ale też jest to wynik recesji w Europie – tłumaczy analityk.

Specjalista Santander BM szacuje, że w 2024 r. Grupa Cyfrowy Polsat może wykazać ponad 300 mln zł straty netto.

Drugim biurem, które obniżyło cenę docelową dla akcji Cyfrowego Polsatu do 9,9 zł jest Dom Maklerski PKO BP. Dawid Górzyński, analityk biura ściął cenę 29 lutego i zalecił sprzedaż akcji. We wrześniu ub.r. wyceniał walor na 13,5 zł

Czytaj więcej Media Telewizja Polsat wchodzi mocniej w politykę. Ruszył nowy kanał Na fali zainteresowania informacjami o wydarzeniach politycznych w kraju Grupa Cyfrowy Polsat poszerzyła ofertę. Wystartował Polsat News Polityka. Wydarzenia 24 trafiły na anteny cyfrowej telewizji naziemnej.

Najniżej wycenia Cyfrowy Polsat mało znany zespół Sadif Investment Analytics (8,4 zł, 19 lutego br. – podaje Bloomberg). SAI pisze o sobie, że jest niezależnym europejskim podmiotem, przygotowującym analizy dla klientów instytucjonalnych. Ma biura w Londynie i Aveiro (Portugalia). Ostatni raport o Cyfrowym Polsacie zatytułowany „Czy Cyfrowy Polsat może budować długoterminowe zyski” na stronie internetowej tego podmiotu nosi datę 20 lutego.