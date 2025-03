Rekordowy Siemiradzki

Henryk Siemiradzki jest przedstawicielem akademizmu o europejskiej sławie. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, która ukończył ze złotym medalem i dostał stypendium pozwalające mu kontynuować naukę, najpierw w Monachium. Potem osiadł Rzymie, gdzie znalazł główne artystyczne inspiracje. Interesował go antyk, wczesne Cesarstwo Rzymskie oraz losy pierwszych chrześcijan.

Europejska sława

Obrazy Henryka Siemiradzkiego cieszyły się uznaniem w całej Europie, artysta zdobywał najwyższe wyróżnienia na międzynarodowych wystawach i był zapraszany do prestiżowych instytucji, jak np. Académie des Beaux-Arts w Paryżu. Był członkiem Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, Sztokholmie, Berlinie, Turynie, Paryżu oraz Akademii św. Łukasza w Rzymie.

W 1876 roku ukończył monumentalne „Pochodnie Nerona”, które pokazywał na różnych eskpozycjach w Europie i uhonorowany został za nie orderem włoskim Corona d’Italia. W 1879 roku podjął patriotyczną decyzję, by ofiarować swoje dzieło w darze ojczyźnie, przekazując je do nowopowstałego muzeum w krakowskich Sukiennicach, co zainicjowało powstanie Muzeum Narodowego w Krakowie.

Olejny obraz „Parnas” można oglądać obecnie na przedaukcyjnej wystawie w Polswiss Art w Warszawie; aukcja 11 marca.