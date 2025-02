Portret przyjaciela Picassa z ukrytą modelką na wystawie w Londynie

Konserwatorzy rozpoczęli badania „Portretu Mateu Fernándeza de Soto” w trakcie przygotowań do wystawy „Goya to Impressionism. Masterpieces from the Oskar Reinhart Collection”/ „Od Goi o impresjonizmu. Arcydzieła z kolekcji Oskara Reinharta”, która została otwarta 14 lutego w Courtauld Gallery w Londynie.

Początek okresu błękitnego Picassa

Pablo Picasso namalował ten portret w 1901 roku, gdy miał 19 lat. Obraz przedstawia jego przyjaciela, rzeźbiarza Mateu Fernándeza de Soto. Dzieło powstało, gdy młody Picasso przybył z Hiszpanii do Paryża i malował obrazy na swoją pierwsza paryską wystawę. Początkowo tworzył w stylu impresjonistycznym, ale wkrótce zmienił paletę na bardziej melancholijną, co dało początek przedkubistycznemu „okresowi błękitnemu” w jego twórczości, trwającemu od 1901 o 1904 roku.

Bezpośrednio wpływ na tę zmianę obrazowania miała samobójcza śmierć innego przyjaciela Carlosa Casagamesa na początku 1901 roku. W pokojach, w których w Paryżu mieszkał Casagemes, Picasso urządził swoje studio. I tam namalował portret nowego współlokatora de Soto.

Portretowany Mateu Fernándeza de Soto siedzi zamyślony przy stole. Niebieska tonacja kompozycji potęguje wrażenie smutku i melancholii, zadumy nad życiem. W tle, na ścianie wnętrza wiać obraz ze sceną opłakiwania, nawiązująca o śmierci Casagemesa.

Ujawnienie tajemniczej modelki

Portret de Soto badacze przeanalizowali na zdjęciach rentgenowskich i w poczerwieni, odkrywając zamalowaną postać kobiety, stworzoną kilka miesięcy wcześniej.