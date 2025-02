Kto według Sally Rooney należy do pokolenia bez wyjścia?

„Chciałbym żyć w taki sposób, żeby w dowolnej chwili móc się rozpłynąć, zniknąć bez śladu (…) mam wrażenie, że byłoby to dla mnie idealne i możliwe do przyjęcia życie. Jednocześnie rozpaczliwie pragnę być kochany” – to jeden z monologów wewnętrznych Petera. Czyli lata lecą, a bohaterowie Rooney ciągle w podobny sposób zmagają się ze światem i z samymi sobą.

Czas nas nowe otwarcie

Można oczywiście przyjąć, że Sally Rooney idzie utartymi ścieżkami, nie chce psuć czegoś, co działa, ma miliony oddanych czytelników. I w kolejnych powieściach będzie krążyć wokół tego, co już mniej więcej czytelnikom powiedziała. Ale można też czytać „Intermezzo” nieco inaczej, do czego kluczem jest właśnie postać Petera. Owszem, przechodzi on przemianę, daje sobie szansę, żeby stać się innym, jakoś lepszym i mniej pogmatwanym człowiekiem. Tylko że autorka w żadnym fragmencie nie sugeruje autentyczności tej przemiany, lecz bardziej to, że Peter jest przypadkiem beznadziejnym i być może już zawsze będzie się miotał w zmaganiach ze sobą i z rzeczywistością.

A może Rooney sugeruje również, że jej bohaterowie znaleźli się w ślepym zaułku niezależnie od tego, czy mają 20, czy 30 lat? A sama autorka tak skrupulatnie od lat analizująca ich osobowości, rozterki i uczucia doszła ze swoim pisarstwem do ściany? I czas na nowe otwarcie?

Drugim tropem, który prowadzi do tej myśli, jest tytuł: „Intermezzo”. Z jednej strony odnosi się do terminologii szachowej i oznacza nieoczywisty, nieoczekiwany ruch, z drugiej – do muzyki, krótkiej formy, wstawki muzycznej między głównymi utworami bądź częściami jednego. Można rzecz jasna ten tytuł przykleić do fabuły „Intermezza”, choć w nie do końca w oczywisty sposób. Można też zinterpretować go szerzej – jako zapowiedź zmiany, nowej jakości w twórczości Irlandki.

Rozwiązanie, jakie przyjmie Rooney w kolejnej książce, może mieć przełomowe znaczenie dla jej pisarstwa. Czy postawi na dotychczasowe rozwiązania, czy zaproponuje nowe otwarcie? Lektura „Intermezza” wzmaga tę ciekawość i zaostrza apetyt na jej jeszcze (chyba) nieistniejącą piątą powieść.