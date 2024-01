„Polak” J.M. Coetzee. Don Kichot kocha panią Bovary

Polak Przeł. Aga Zano, Znak, Kraków 2024

Ponieważ noblista uwielbia spiętrzać motywy, Witold i Beatriz spotykają się w domu jej męża na Majorce, gdzie pianistę zaproszono na festiwal chopinowski. Zaczyna działać legenda romansu Fryderyka Chopina i George Sand.

Pycha i próżność

Witold i Beatriz do siebie nie pasują, a jednak opowieść wchodzi w fazę gabinetu literackich luster, gdzie królują marzenia – ów uwznioślający życie rodzaj spojrzenia na siebie i innych, który nakazuje podążać drogą słynnych bohaterów. Pod wpływem obyczajowych klisz, ale też z tęsknoty do miłości, ludzie godzą się na cierpienia i śmieszność, co Coetzeego zachęca do stosowania absurdalnego komizmu. Szczególny to sposób pokazywania największego mitu, jakim dla ludzkości jest miłość, ale takie bywa życie, w którym ogromną rolę gra przypadek, a jeszcze większą nasze dywagacje o jego znaczeniu i płynące z tego wnioski.

Zwłaszcza w przypadku Beatriz. Przecież zdaje sobie sprawę, że miłość jest przeromantyzowana, zaś jej święta i codzienność często błahe i groteskowe – jak wtedy, gdy w czasie aktu miłosnego myśli o zakupach. A jednak znosi ciężar starego kochanka. Zaś udając oschłość, ma ukryte pretensje, że nie była adorowana, tak jak tego oczekiwała. Mamy więc książkę o pysze mężczyzn, którzy z próżnymi kobietami załatwiają swoje potrzeby wzniosłe, ale i przyziemne, gdy los ich przyciśnie.

Przez czyściec romansu bohaterów Coetzee przeprowadził też chyba własne doświadczenia związane ze spotkaniami autorskimi, kiedy, być może, okazał się wobec adorujących go pań sam dla siebie śmieszny. Witold ironizuje, że ciągle mylą go ze szwedzkim aktorem Maxem von Sydowem, a to Coetzee jest do niego podobny.