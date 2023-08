„Stacja Europa Centralna”: Wsiąść do pociągu

Sam ironizuje, że jest w świecie psychofanów kolei amatorem, działają w nim bowiem kasty miłośników spektakularnych mostów. Inni wolą tunele bądź dworce, owe katedry komunikacji, spektakularne jak Antwerpen Centraal i dworzec wrocławski (działało tam kiedys kino), albo klimatyczne stacyjki, również związane z ważnymi wydarzeniami. Pisarz spotkał ludzi, którzy w pociągach się poznali, potem wzięli ślub, albo też ostatecznie się rozstali. Inni ryzykują rozwód, zostawiając rodzinę z powodu nałogu podróżowania na ulubionych trasach.

Rudiš oddaje hołd „Pociągom pod specjalnym nadzorem” Bohumila Hrabala zekranizowanej przez Jiriego Menzla i nagrodzonej Oscarem. Bohaterowie Hrabala żyli na dworcu, Rudiš jako kolejowy cywil wybrał swoje pierwsze mieszkanie w Pradze w miejscu, w którym większość z nas nie wytrzymałaby hałasu – tuż przy sanktuarium czeskiego kolejnictwa, czyli Dworcu Głównym. Z okna podziwiał przejeżdżające pociągi – większością z nich pisarz wyruszył potem na kultowe i mniej znane trasy; machał do maszynistów, oglądał w nocy refleksy świateł lokomotywy, słuchał muzyki szyn i lokomotyw. Tak, dla wielbicieli kolei to najpiękniejsza muzyczna harmonia na świecie.

W towarzystwie przyjaciół cieszył się piosenkami opiewającymi kolej. To „Zoo Station” U2, „Jumping Else’s Train” The Cure, „Train Of Love” Neila Younga”, „Mystery Train” rozsławione przez Elvisa Presleya. Z klasyki poleca IX symfonię „Z nowego świata” Antonina Dvořaka, który przyjaźnił się z kolejarzami i stosował dźwięki inspirowane koleją. Dodaję do listy „Wsiąść do pociągu” („Remedium”) i „Balladę wagonową” Maryli Rodowicz.

Książka jest także przeglądem dzieł inspirowanych koleją. To „Austerlitz” Sebalda, „Katastrofa kolejowa” Manna, „Bestia ludzka” Zoli o miłości maszynisty do parowozu, „Anna Karenina” Tołstoja. Przypomnijmy też Paula Theroux i „Wielki bazar kolejowy” o podróży z Londynu do Tokio i z powrotem.

Filmy to, zaczynając od pierwszego „Wjazd pociągu na stację w La Ciotat” braci Lumière (stacja niedaleko Marsylii), ekranizacje „Morderstwa w Orient-Expressie” według Christie, „Północ, północny zachód” Hitchcocka, „Europa” von Triera, „Wędrowne ptaki” Lichtefelda, którego bohater marzy o Konkursie Znawców Rozkładów Jazdy. Od nas dodaję „Pociąg” Kawalerowicza.