Orhan Pamuk na Malta Festival. Noblista przeczuwa naszą przyszłość

Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR: Każda zmiana w PPK może podkopać zaufanie do nich

Jeśli komuś przyjdzie do głowy, by coś majstrować przy PPK, sięgnąć po te pieniądze, będzie to przynajmniej na dekady koniec programów długoterminowego oszczędzania w Polsce – mówi Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR.