— Piszę właśnie powieść historyczną „Card Players”, która rozgrywa się w Stambule w latach 1942-1943, w czasach gdy Turcy byli pod silnym wpływem Adolfa Hitlera. To był okres, kiedy obywatele o niemuzułmańskim wyznaniu nie byli traktowani jak wypada, konfiskowano m. in. Ich majątek. W powieści jest wątek miłosny, to jest także rzecz o miłości w ciężkich czasach.

Orhan Pamuk skomentował też falę autorytaryzmu na świecie: — Również pisarze znajdują się pod presją populistycznych, prawicowych rządów. Wynik ostatnich wyborów w Turcji jest dla mnie rozczarowujący, ale wciąż mieszkam w Stambule.Część rządu zapewnia mi ochronę, a druga oskarża. Pisarz może tylko pisać. Będę walczył o wolność słowa, podobnie jak Adam Mickiewicz, którego dom w Stambule jest kilka minut spacerem od mojego.

Pamuk przybył do Poznania na premierę koncertowego wykonania opery na podstawie powieści „Nazywam się czerwień” i by odebrać honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a także by spotkać się z czytelnikami po premierze nowej książki „Noce zarazy”.