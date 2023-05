Za wypowiedzi o prześladowaniu Kurdów i rzezi Ormian był grilowany przez prawników bliskich władzy, groziło mu więzienie, choć gdy dostał Nobla, a w obronie pisarza stanęła światowa opinia publiczna i Unia Europejska – tureckie Ministerstwo Sprawiedliwości udawało niewinność.

Dlatego pisarz mógł pisać najbardziej rozległą nową powieść z licznymi aluzjami do tureckich świętości, redukując liczbę ochroniarzy z trzech do jednego, przebywając na swojej ulubionej wysepce Kastellorizo, która zainspirowała go do wykreowania w książce fikcyjnej wyspy Minger ze stolicą Arkaz. Choć jak sam Pamuk podpowiada, zawsze pisze o rodzinnym Stambule i rozdartej między Zachodem a Wschodem Turcji, którą poddaje nieustannie krytyce za to, że pomimo prób sekularyzacji i demokratyzacji, ciągle ciąży do azjatyckiego autorytaryzmu.

„Noce zarazy”, przeł. Piotr Kawulok. Wydawnictwo Literackie, 2023

Książka jest ironiczna, ponieważ obserwując nie tylko Turcję, ale cały świat, gdzie tendencje autorytarne narastają, pisarz próbuje wyważyć sceptycyzm osoby 70-letniej oraz melancholię związaną z niezrealizowanymi młodzieńczymi marzeniami. Z goryczą książkę można czytać w Rosji, na Węgrzech. Po jesiennych wyborach może i w Polsce, może we Francji, gdy wygra partia Marine Le Pen, i w Ameryce, jeśli wróci Donald Trump. Putin, gdyby książkę przeczytał, powiedziałby pewnie: Co to za odkrycie? Przemoc i kasa zawsze wygrają z demokracją!

Kluczowa w powieści jest sytuacja, gdy na podległej Turcji wyspie Minger, gdzie współżyją muzułmanie i chrześcijanie, wszystko komplikuje nie tylko zaraza, ale także intrygi sułtana Abdülhamida II. A jednak w lokalnym garnizonie powstaje legion, który skutecznie wprowadza kwarantannę i europejskie porządki, a jego przywódca ogłasza niepodległość, krzycząc „Wiwat wolność”.

Wolność nie trwa długo. Nie spoileruję: od początku chodzi o analizę okoliczności jej utraty. Do akcji wchodzi bowiem pewien usamodzielniający się szpieg. Na tym tle ważny staje się pełen wolności akt pisarskiej kreacji: wyspa jest przecież fikcyjna, każdy może taką wysepkę stworzyć, by nie przebywać na co dzień w coraz okropniejszym świecie.