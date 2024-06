Tim Robbins, zdobywca Oscara na Malta Festival. Dominika Kulczyk zaprasza we wrześniu

— Doskonale pamiętam Maltę z czasów, kiedy byłam młodą dziewczyną. Dla nas, poznaniaków, Malta zawsze była świętem miasta. Rozlewała się na ulicach, zapraszała mieszkańców do zabawy i aktywnego udziału. Niestety, w ostatnich latach festiwal oddalił się od Poznania, a Poznań od festiwalu. Tegoroczna edycja to będzie wielki powrót. Ponowne zjednoczenie. Czeka nas nowa, stara Malta – mówi Dominika Kulczyk, która z końcem 2023 roku uratowała Maltę, spłacając długi festiwalu i przejmując prawa do jego marki.

Dominika Kulczyk chce zmienić Malta Festival w „najbardziej rozpoznawalny festiwal kultury kobiecej w Europie”

Zgodnie z zapowiedzią Dominiki Kulczyk, której fundacja Kulczyk Foundation od lat działa na rzecz kobiet, ich praw i potrzeb, Malta ma stać się najbardziej rozpoznawalnym festiwalem kultury kobiecej w Europie. Ogłaszając decyzję o zakupie festiwalu, mówiła: „Jeśli wierzymy, że kultura i sztuka zmieniają rzeczywistość – a właśnie zmiana rzeczywistości kobiet jest moim celem i celem Kulczyk Foundation, którą kieruję – to zaangażowanie w Festiwal Malta idealnie wpisuje się w naszą strategię działań. Poprzez organizację festiwalu, który miałby za zadanie wzmacniać kobiety, wskazywać na ich problemy, promować równowagę w podejściu do kobiet i mężczyzn i budować harmonię pomiędzy tymi dwoma światami, będziemy w stanie sukcesywnie poprawiać sytuację kobiet i zmieniać podejście mężczyzn”.

Kobieta to pierwszy filar tematyczny festiwalu. Drugi stanowi natura i troska o planetę, bo obok kobiety to kolejny obszar działalności Dominiki Kulczyk, której Polenergia rozpoczęła właśnie budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Przedstawiony przez organizatorów pierwszy rozdział programu tegorocznej edycji Malty wpisuje się w te założenia.

Tim Robbins po raz pierwszy odwiedzi Polskę przy okazji Malta Festival

Malta stanie się przystanią dla artystek i artystów, którzy – podobnie jak organizatorzy festiwalu - wierzą, że sztuka i kultura zmieniają rzeczywistość. Tim Robbins, uhonorowany Oscarem aktor znany m.in. z filmu “Skazani na Shawshank” po raz pierwszy zawita do Polski.