Rusza Malta Festival Dominiki Kulczyk. Będą m.in. Tim Robbins i Orhan Pamuk

Tim Robbins i „Do góry nogami”

Magnesem dla widzów jest Tim Robbins. Laureat Oscara, znany z filmu „Skazani na Shawshank”, przyjedzie z wyreżyserowanym przez siebie greckim wodewilem „Do góry nogami”. Grupa Actor’s Gang dociera m.in. do więźniów, a Tim Robbins będzie również o tym opowiadał podczas spotkań z publicznością.

Nowy Teatr z Warszawy pokaże „Elizabeth Costello” wg książek J.M. Coetzeego w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Grają m.in. Magdalena Cielecka, Maja Komorowska, Maja Ostaszewska, Andrzej Chyra i Mariusz Bonaszewski. Powszechny z Warszawy pokaże „Melodramat” Anny Smolar odwołujący się do ekranizacji „Pętli” Hłaski w reżyserii Hasa. W sztuce „Na pierwszy rzut oka” Suzie Miller, nagrodzonej Tony Award, historię adwokatki, która nieoczekiwanie musi być świadkiem we własnej sprawie, zagra Maria Seweryn. Andrzej Seweryn zagra „Leara” w reżyserii Janusza Opryńskiego i weźmie udział w pokazie dokumentu „Jestem postacią fikcyjną”.

Czytaj więcej Kultura Austriacka wystawa dzieł sztuki zrabowanych przez nazistów Wystawa „Podróże obrazów” w Muzeum Sztuki Lentos w Linzu opowiada o nazistowskiej polityce i zrabowanych dziełach.

18 lat temu na Malta Festival dał pamiętny koncert Anthony and the Johnsons, nagrodzony Mercury Prize za płytę „I Am a Bird Now” z udziałem Lou Reeda i Boy George’a. Anthony jako osoba transpłciowa zmienił imię na Anohni i zagra kompozycje z najnowszej płyty „My Back Was a Bridge for You to Cross”, uznanej przez wiele mediów za jedną z najważniejszych w 2023 r. Z kolei L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra zaprezentują muzykę z filmu „Chłopi”. Będzie wielu znanych didżejów i silent disco.

Malta w plenerze

Mocna będzie oferta plenerowa. „Domino” Station House Opera to ruchoma instalacja złożona z tysięcy ogromnych kostek, która przetoczy się przez miasto. Nigdy nie wiadomo, jakie interakcje może wywołać. Plac Wolności zamieni się w wielką pracownię malarską, na której Compagnie Lucamuros rozstawi gigantyczną sztalugę – scenę plastyczno-muzycznego spektaklu „Żółw Gauguina”. „Little Amal” – amal to po arabsku nadzieja, jest 3,5-metrową, sterowaną marionetę przedstawiającą 10-letnią syryjską uchodźczynię. Amal stała się globalnym symbolem praw człowieka, w szczególności praw uchodźców. Zanim odwiedzi Poznań, widziało ją 2 miliony widzów na świecie.