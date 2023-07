Michał Merczyński po 33 latach żegna się z Malta Festival Poznań

Do zobaczenia

Gdy przedwczoraj na tarasie Arkadii w noc czerwcową byłem jednym z sześciorga dj na silent disco (tę zabawę tez do Polski wprowadziła Malta), przypomniałem sobie scenę gdy nestorka tej branży dj Vika ”nakręcała imprezę” dokładnie 10 lat temu na pierwszym Generatorze Malta - projekcie społeczno artystycznym przez lata ożywiającym Plac Wolności .

Niech nas wszystkich niesie to dziedzictwo, które przez 33 lata wspólnie wypracowaliśmy: artyści, zespoły Malty i najwspanialsza na świecie Maltańska publiczność!

Festiwal to ludzie. Najlepsi z najlepszych. Wierzący, że Malta to więcej niż festiwal, a festiwal to więcej niż suma wydarzeń. Były ich tysiące, a około 100 osób przewinęło się przez biuro Malty – nie sposób wszystkich wymienić, jednak chciałbym podziękować: Renacie Borowskiej, Karinie Adamskiej, Kasi Tórz, Joasi Pańczak, Annie Hryniewieckiej i Małgosi Mikołajczak za współtworzenie festiwalu w różnych dekadach. Wszystkim pozostałym podziękuję symbolicznie kierując te słowa (kolejność wg stażu zatrudnienia) do: Dominika Czyża, Natalii Dąbrowskiej, Agaty Kolacz, Kasi Skóry, Doroty Semenowicz, Kingi Misiornej i Joli Kazimierowicz – aktualnie współtworzącym całoroczny zespół festiwalu.

Dziękuję Wam z całego serca.

I na koniec chciałabym podziękować mieszkańcom Poznania, za te 33 lata, za współtworzenie festiwalu, za ogromne emocje, za wielotysięczną obecność. Razem budowaliśmy naszą tożsamość - miasta otwartego, wielokulturowego, z najwspanialszą publicznością na świecie. Wszyscy odwiedzający nas artyści, pisarze, nobliści, dziennikarze i dyplomaci wyjeżdżali z przekonaniem, że jest to wyjątkowe miejsce i wyjątkowi ludzie. Za to wszystko bardzo Państwu dziękuję, służyć takim widzom i takiemu miastu to zaszczyt i przywilej.