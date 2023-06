Nie żyje Cormac McCarthy

O jego śmierci poinformował wydawca jego książek Penguin Random House.

McCarthy, o którym agencja Reutera napisała, że był prawdopodobnie największym amerykańskim pisarzem od czasów Williama Faulknera i Ernesta Hemingwaya, unikał wywiadów. Jednym z nielicznych wyjątków była rozmowa z Oprah Winfrey, której powiedział, że "wywiady nie są dobre dla głowy, a jeśli ktoś myśli o pisaniu, to powinien po prostu pisać".

Cormac McCarthy urodził się w 1933 roku w stanie Rhode Island w rodzinie irlandzkich imigrantów. Przez lata pozostawał pisarzem nieznanym, aż w 1992 roku entuzjastycznie przyjęta powieść "Rącze konie", przyniosła mu uznanie i sławę.

Najbardziej znane jego dzieła to "Krwawy południk" (1985), zaliczony przez The New York Times do pięciu najlepszych powieści amerykańskich ostatnich 25 lat, oraz tzw. „trylogia graniczna”: "Rącze konie" (1992), "Przeprawa" (1994) i "Sodoma i Gomora" (1998). Akcja tych utworów toczy się na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych.