Gonggi lub hacele. Na czym polega gra w kości z 2. sezonu „Squid Game”?

„Squid Game”: O czym opowiada serial?

Squid Game to południowokoreański serial telewizyjny, który obejrzeć można na platformie Netflix. Premiera pierwszego sezonu odbyła się 17 września 2021 roku, natomiast drugiego – 26 grudnia 2024 roku.

Serial opowiada o grze, w której uczestnikami jest 456 osób, mających poważne problemy finansowe. Biorą one udział w serii dziecięcych gier, które odbywają się na tajnym i zamkniętym terenie. Stawka w grze jest wysoka – to 45,6 miliarda południowokoreańskich wonów (to ok. 31 mln dolarów), jednak równie wysoka jest kara za przegraną, którą jest śmierć. Głównym bohaterem Squid Game jest Seong Gi-hun – poważnie zadłużony i uzależniony od hazardu mężczyzna.

Według szacunków Netflixa, pierwszy sezon Squid Game w ciągu 28 dni od premiery obejrzało ponad 111 milionów widzów na całym świecie. Tym samym stał się on najczęściej oglądanym programem na platformie. Rekord oglądalności pobił drugi sezon serialu, który w ciągu trzech dni od premiery odtworzony został 68 mln razy.