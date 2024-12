„Śleboda", czyli brzydkie słowo na „k”. Filmy i książki o kolaboracji na Podhalu

- To bydło, które było ściągane po to, żeby forsować nasze granice (...) musi po prostu wiedzieć, że nie będzie bezkarne – powiedział w Polsat News wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), odnosząc się do migrantów, którzy próbowali nielegalnie dostać się do Polski z terenu Białorusi.