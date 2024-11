Wielkie zmiany w pismach podlegających ministerstwu kultury

Konkursy zorganizowane przez Instytut Książki rozpoczęły się w tym tygodniu i ogłoszono już część werdyktów. Formuła była następująca: po złożeniu aplikacji i przesłuchaniu przez ubiegających się o wybór – komisje konkursowe rekomendowały osobę, która zwyciężyła w konkursie, zaś dyrektor Grzegorz Jankowicz odpowiada za powołanie.

Komisję wybrały Joannę Stryjczyk na stanowisko redaktorki naczelnej miesięcznika „Nowe Książki”, Piotra Olkusza na stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika „Dialog”, Darka Foksa na stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika „Twórczość” i kandydaturę Tomasza Platy na stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika „Teatr”.

Kim są kandydaci na redaktorów naczelnych

Joanna Stryjczyk w latach 2017-2019 była redaktorką sekcji polskiej i redaktorką naczelną Culture-pl. To literaturoznawczyni wykładała teorie estetyczne XX i XXI w. w American Study Center na UW. Uczestniczyła w projektach badawczych (m.n. Historia polskiej psychoanalizy - IFIS PAN). Pracowała jako redaktorka w kilku wydawnictwach (PWN, HarperCollins Polska, Wydawnictwo Otwarte, WAB, Wolters Kluwer). Przełożyła kilka książek filozoficzno-historycznych z języka francuskiego (m. in. takich autorów jak T. Piketty, R. Chartier, P. Bourdieu i J. Le Goff).

Piotr Olkusz jest romanistą i teatrologiem, doktorem nauk humanistycznych. Od 2009 roku prowadzi w miesięczniku „Dialog” dział zagraniczny. Był stypendystą Rządu Francuskiego oraz Narodowego Centrum Nauki, jurorem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, konkursów The Best OFF, Klasyka Żywa, Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Wykłada w Katedrze Badań Kulturowych Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzi także zajęcia na warszawskiej Akademii Teatralnej.

Darek Foks to poeta, prozaik, redaktor i filmowiec. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, gdzie obecnie kończy pracę na doktoratem i prowadzi zajęcia. Pracował m.in. w redakcji „Literatury na Świecie” (1996–1998) i redakcji „Twórczości”, gdzie w latach 2004–2017 był redaktorem działu prozy. Wielokrotnie nominowany do najważniejszych polskich nagród literackich: Nagroda Literacka Gdynia, Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius, Paszport Polityki, Nagroda Literacka Nike, Nagroda Literacka miasta Warszawy. W 2014 roku wyróżniony Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius za całokształt twórczości, a rok później Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Autor blisko trzydziestu książek poetyckich i prozatorskich.