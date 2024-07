Kobiety odzyskują należne im miejsce

Prestiżowe galerie prześcigają się dziś w odkrywaniu utalentowanych artystek, co wzmacnia dostrzeganie kobiet w w dziejach sztuki. Aktualnie MAXXI – Narodowe Muzeum Sztuki XXI wieku w Rzymie prezentuje drugą odsłonę projektu poświęconego wkładowi kobiet w sztukę współczesną. Wystawa „Ambienti 1956–2010. Environments by Women Artists II” (czynna do 20 października), zorganizowana we współpracy z Haus der Kunst w Monachium, przedstawia 19 prac z pogranicza sztuki, architektury i designu, stworzonych m.in. przez Zahę Hadid (która była też projektantką rzymskiego muzeum), Monikę Bonvicini, Judy Chicago, Lygię Clark, Pipilotti Rist, Marthę Rosler.

A Tate Britain w Londynie podejmuje temat z perspektywy historycznej na gigantycznym pokazie „Now You See Us: Women Artists in Britain 1520–1920”, czynnym do 13 października. Ta artystyczna podróż obejmuje 400 lat, od czasów Tudorów do I wojny światowej. Oglądamy 200 prac artystek, które miały wkład w rozwój brytyjskiej sztuki, takich jak Artemisia Gentileschi czy Angelika Kauffmann i Mary Moser – jedyne kobiety wśród założycieli Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. W czasach zdominowanych przez mężczyzn walczyły o społeczną akceptację. Ważnym elementem tej kampanii było uzyskanie przez kobiety dostępu do artystycznych uczelni. Londyńska wystawa przywraca kobietom należne im miejsce w historii sztuki.