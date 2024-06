„Gwiezdne wojny: Akolita”, czyli dlaczego Putin ma kim manipulować

Każdy widz zada sobie pytanie, dlaczego mnich Jedi Torbin lewituje od 10 lat i zapadł w śpiączkę. Czyżby miał sobie coś do zarzucenia? To, oczywiście, pytania o szerszej naturze, które padają w czasie, gdy toczy się wojna Putina w Ukrainie, a także rozgrywany przez Palestynę i Izrael konflikt, który najprawdopodobniej sprowokował Putin, ale Stany Zjednoczone wspierające Izreal, mają niejeden powód, by przemyśleć swoją strategię.

„Akolita” pokazuje na tym tle skomplikowaną rzeczywistość, w której jeśli już dojdzie do naruszenia jakiejkolwiek harmonii, a ktoś poczuje się pokrzywdzony, lub zobaczy, że inni mają lepiej - zło od razu buduje na tym konflikty i może wydawać się niepozbawione racji.

My zaś musimy wybierać, a wybory bywają tragiczne jak podczas pożaru, gdy strażak nie może ratować wszystkich, bo po prostu się nie da. A przecież cały nasz świat jest ogarnięty wybuchającymi co chwilę pożarami, których nie zdążamy gasić. I to są właśnie nasze gwiezdne wojny.

W pierwszych dwóch odcinkach „Akolity” nie ma łotrzykowskich scen w duchu „Nowej nadziei” z 1977 r. i Hana Solo, granego przez Harrisona Forda, który nie był idealistą, raczej rozrabiaką i dobrym piratem w kosmicznych przestworzach, ale ostatecznie cieszyło go, gdy zrobił psikusa złym.

W „Akolicie” zabawne i sympatyczne są tylko intermediowe sceny, rozgrywające się z udziałem droidów, czyli komputerów osobistych o rozbudowanych funkcjach, które potrafią być śrubokrętem albo ugasić pożar: gaworzą i mrugają światełkami wesoło, a czasami nerwowo jak Pip. Są, oczywiście, pociesznie wyglądający bohaterowie, ale tak mogliśmy może powiedzieć w latach 70-tych, gdy cykl George’a Lucasa ruszał. I zaraz potem zdać sobie sprawę, że jesteśmy protekcjonalni dla innych oraz wyglądających inaczej, zastrzegając sobie rodzaj dominującego wyglądu, gdy kosmos jest pełny równouprawnionych, jakby powiedzieli dzisiejsi aktywiści, osób.