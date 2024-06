Henson: zwariowany twórca Muppetów, Fraglesów i ulicy Sezamkowej

Nawet dorośli są „świrami”, a choćby Statler i Waldorf, którzy zrzędzą w loży. Co dopiero Pies Rowlf grający na pianinie, Misiek Fozzie, Gonzo, Cookie Monster, Bert i Ernie. I szalony kucharz, który popsuje każde danie. A jednak z każdym z nich jest wesoło, nie można się nudzić, bo łapiemy dystans do świata. To zaś zgadzałoby się z definicją piątki dzieci Hensona oraz jego najbliższego współpracownika Franka Oza, którzy podkreślają, że twórca Muppetów lubił pracować, bo tylko w pracy ze swoimi lalkami i przyjaciółmi bawił się świetnie.

Życie prywatne Jima Hensona

Był dzieckiem pierwszej telewizji. Wychowując się na prowincji w Missisipi – w ekranie odbiornika odkrył okno na świat. Anegdota Jima wskazuje, że pluszowe lalki wybrał jako swoje medium przez przypadek – akurat w telewizji ogłoszono związany z lalkami casting. Dał telewizyjnym programom odświeżający impuls, co podkreśla w archiwalnym wywiadzie wielki Orson Welles, goszczący na wywiadzie Hensona i Oza w czasie, gdy Muppety pod koniec lat 70. oglądało każdego tygodnia na całym świecie 250 mln widzów.

Tym bardziej trudno uwierzyć, że żadna z wielkich telewizji nie chciała wcześniej programu skierowanego do dzieci i ich rodziców, pomimo że Henson miał już na koncie ogromny sukces „Ulicy Sezamkowej”, produkowanej od 1969 r. To było jego dziecięce getto. Nikt z wielkich telewizyjnych bossów nie przyjmował do wiadomości, że choć Henson z żoną Jane od końca lat 50. animowali swoje pluszaki w programach dla dorosłych („The Ed Sullivan Show”, „The Jimmy Dean Show”), głównie jako intermedia – warto jest poszerzać grono odbiorców o starsze pokolenia.

Jim Henson i nominacja do Oscara

Henson mniej był więc znany jako autor eksperymentalnych produkcji (nominowany do Oscara „Time Piece” z 1965 r.), a bardziej jako twórca reklamówek z pluszakami, które dawały mu niezależność finansową.

Inspirację i szansę rozwoju dwukrotnie otrzymał w Europie. Pierwszy raz, gdy odwiedził Francję, przekonał się, że teatr lalkowy, teatr marionetek ma dorosłą widownię. W połowie lat 70. w Anglii spotkał takiego szaleńca jak on sam, czyli Lewa Grade’a, producenta, który dał mu pieniądze i wolną rękę w tworzeniu „The Muppet Show”.