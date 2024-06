Polskie „Kolory zła. Czerwień” nr 1 wśród nieanglojęzycznych filmów Netfliksa

„Kolory zła”. Powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak

Film jest adaptacją thrillera psychologicznego Małgorzaty Oliwii Sobczak. To trójmiejska pisarka, z wykształcenia kulturoznawczyni i dziennikarka. Autorka baśni „Mali, Boli i Królowa Mrozu”, „Ona i dom, który tańczy".

„Czerwień", pierwszą część cyklu „Kolory zła” wydała w 2019 r. W 2020 ukazała się „Czerń”, wyróżniona srebrną statuetką Best Audio Empik Go. Ostatni tom „Biel” (także z nagrodą Best Audio Empik Go) jest zwieńczeniem kryminalnej trylogii, która sprzedała się w ponad 100 tys. egzemplarzy. Prawa filmowe do „Kolorów zła” nabyła firma producencka Aurum Film.