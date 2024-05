Jan A.P. Kaczmarek nie żyje. Słynny kompozytor miał 71 lat

Jan A.P. Kaczmarek na zdjęciu z maja 2021 r. PAP/Adam Warżawa

Jan A.P. Kaczmarek był członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej. W 2001 r. został nominowany do nagrody Orzeł za muzykę do filmu "Quo vadis". W 2005 roku zdobył Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel" (reżyseria Marc Forster), w który, główną rolę zagrał Johnny Depp. Za muzykę do tego obrazu otrzymał również nagrodę National Board of Review dla najlepszego kompozytora, był nominowany do Złotego Globu i nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA).

Jan A.P. Kaczmarek: Film stał się moją ostatnią przystanią

Kompozytor był twórcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Transatlantyk", którego pierwsza edycja odbyła się w 2011 r. w Poznaniu. Kaczmarek był autorem muzyki do kilkudziesięciu filmów. Jego kompozycje można odnaleźć w takich obrazach jak "Ewangelia według Harry’ego", "Całkowite zaćmienie", "Plac Waszyngtona", "Quo vadis", "Wojna i pokój", "Bracia Karamazow", "Horsemen – jeźdźcy Apokalipsy" czy ""Dzieci Ireny Sendlerowej". Współpracował m.in. z Agnieszką Holland, Januszem Kamińskim i Lechem Majewskim.



Kilka lat temu w rozmowie z "Plusem Minusem" zgodził się, że muzyka filmowa jest jak wehikuł, który pozwala filmowi przenieść się w inny wymiar. - Dźwięki płynące z ekranu mają wielką siłę. Ta sama scena z inną muzyką zmienia czasem sens - podkreślił.