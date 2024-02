Już 10 lutego startuje trasa BEKSIŃSKI.LIVE 2024

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Podczas tego multimedialnego spektaklu przy akompaniamencie autorskiej muzyki stworzonej przez WASILEWSKIEGO i Kamila Zawiślaka Wishlake’a zaprezentowane zostanie wprawione w ruch i przepuszczone przez filtr nowoczesnych technologii malarstwo Zdzisława Beksińskiego. Na scenie pojawią się także wyjątkowi goście: Katarzyna Nosowska, Błażej Król, Natalia Szroeder, Fisz oraz Piotr Rogucki. Bilety na BEKSIŃSKI.LIVE dostępne są na eBilet.pl.

Projekt BEKSIŃSKI.LIVE to muzyczno-wizualny spektakl, w którego centrum stoi współczesny człowiek konfrontujący się m.in. z własnym przeznaczeniem, śmiercią, lękami, rozterkami i kreacją. Widowisko wykorzystuje różne środki wyrazu, brzmienia i gatunki muzyczne, prowadząc widzów przez interpretacje ludzkiego losu w świetle malarstwa Zdzisława Beksińskiego. Projekt podzielony jest na cztery tematyczne części. Wychodzi od zagadnień związanych z tworzeniem i inspiracjami, następnie skupia się na mroku i ciemnej naturze człowieka, by przejść do apokalipsy i zakończyć się katharsis.

Zainspirowany malarstwem Zdzisława Beksińskiego, Michał Wasilewski postanowił dokonać trudnej sztuki przełożenia jego obrazów na dźwięki, tworząc monumentalne kompozycje, głównie w oparciu o muzykę elektroniczną. W kolejnym etapie dodane zostały do nich słowa autorstwa Wishlake’a, co nadało utworom dodatkowej głębi i znaczenia. Stworzony w ten sposób program będzie można usłyszeć już 10 lutego w Łodzi. Twórcom muzyki na scenie towarzyszyć będą wyjątkowi goście: Katarzyna Nosowska, Błażej Król, Natalia Szroeder, Fisz oraz Piotr Rogucki.

Niezwykle ważne w projekcie BEKSIŃSKI.LIVE będą oczywiście dzieła Mistrza. Zdzisław Beksiński zawsze przesuwał granice swojego medium, dlatego twórcy wydarzenia, z pomocą sztucznej inteligencji (AI) postanowili kontynuować tę misję, sięgając po nowe środki wyrazu. Na ekranach obrazy Beksińskiego zostaną przepuszczone przez filtr AI i wprawione w ruch. Sztuczna inteligencja, ucząc się z obrazów Mistrza, generuje zaskakujące formy, które zdumiewają swoją autentycznością i płynnością przemian. Narzędzie to pozostaje jednak pod ścisłą kontrolą człowieka i jego wizji twórczej, tak by nie zatracić estetyki charakterystycznej dla sztuki Zdzisława Beksińskiego.