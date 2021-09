EDD to ogólnopolskie święto zabytków oraz tradycji niematerialnej, takiej, jak regionalne zwyczaje, przekazywane z pokolenia na pokolenie, więc w całej Polsce w pierwszy i trzeci weekend września odbywa się mnóstwo wydarzeń z nim związanych. Tegoroczne EDD koncentrują się na smakach dziedzictwa, upowszechniając wiedzę o tradycyjnej kuchni, produktach regionalnych, przetwórstwie domowym i lokalnym, a także pozwalają poznać takie miejsca, jak stare piekarnie, fabryki rzemieślniczego wytwórstwa, stare browary, czy młyny.

Reklama

Ogólnopolskim koordynatorem EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, wspierany przez organizatorów wydarzeń.

Czytaj więcej Film Wenecka premiera „Żeby nie było śladów”. Wciąż aktualna historia Przemyka Korespondencja z Wenecji | Walczący o Złotego Lwa film Jana Matuszyńskiego to opowieść o opresyjnym państwie w którym jednostka jest niczym, a rządzący mogą dowolnie zmanipulować prawdę.

- Zarejestrowaliśmy już 690 wydarzeń, co oznacza, że temat „Smaków dziedzictwa” bardzo dobrze został odebrany w wielu regionach Polski. Dziedzictwo kulinarne jest z jednej strony bardzo dobrym tematem do rozmowy i do budowania relacji międzyludzkich, a z drugiej strony odwołuje się do szerszej polskiej kultury, której bogactwo odsłania w jej zróżnicowaniu – mówi Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Magdalena Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego, podkreślała z kolei na konferencji prasowej: - Kuchnia łączy ludzi. Na całym świecie wszystkie narody promują swoją tradycję kulinarną i robi to także Polska. I zwracała uwagę, że kuchnia polska przeszła ewolucję. Odwołując się do tradycji potrafi jednocześnie być zdrowa i ekologiczna.

Reklama

Czytaj więcej Literatura To, czego nie ma, bywa ważne Laureatem Nagrody Głównej Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2020, której organizatorem jest Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, a zarazem właścicielem tytułu „twórca roku”, został Mariusz Szczygieł.

Wszystkie wydarzenia można łatwo znaleźć na stronie EDD lub w udostępnionej najnowszej aplikacji mobilnej EDD „Smaki dziedzictwa”. Aplikacja jest intuicyjna i umożliwia w szybki sposób wyszukiwanie wydarzeń w miastach, województwach, najbliższej okolicy.

W Kruszwicy – tegorocznej stolicy smaku nad jeziorem Gopło na Kujawach podczas ogólnopolskiej inauguracji EDD odbywać się będą pokazy kulinarne mistrzów kuchni, degustacje potraw regionalnych oraz warsztaty. Gościem specjalnym jest Robert Sowa, autorytet w dziedzinie sztuki kulinarnej, który pod Mysią Wieżą poprowadzi pokaz gotowania na żywo z wykorzystaniem lokalnych produktów.

EDD to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, ustanowiona w 1991 roku, a ich pierwsza idea sięga 1985 roku, kiedy podczas II Konferencji Rady Europy w Granadzie francuski minister kultury zaproponował rozszerzenie na cały kontynent zainicjowanych we Francji rok wcześniej Dni Otwartych Zabytków. Obecnie w EDD biorą udział wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Polska włączyła się do akcji w 1993 roku.