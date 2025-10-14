Awaria numerów alarmowych 112 i 999. Nie można się dodzwonić

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka przekazała stacji TVP Info, że resort wie o awarii. - Jest problem z dodzwonieniem się na ten numer. Na tę chwilę nie znamy przyczyny usterki - przekazała.

Reklama Reklama

Początkowo sugerowano, by zgłoszenia kierować do ratowników pod numer 999, ale również tam występowały problemy z dodzwonieniem się. Połączenia wykonać nie mogli użytkownicy niektórych telefonii komórkowych.

Pod koniec sierpnia doszło do awarii Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Awarii uległ serwer baz danych. Jak informowano po naprawieniu usterki, problem nie został wywołany przez atak hakerski, a przyczyną były problemy techniczne.

112 – numer alarmowy działa we wszystkich krajach Unii Europejskiej

112 to jednolity, europejski numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego, na terenie całej Unii Europejskiej. Numer alarmowy funkcjonuje obecnie we wszystkich państwach członkowskich UE równolegle z krajowymi numerami alarmowymi (w Polsce m.in. 999, 998, 997).