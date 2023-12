Eurloparlament walczy ze smogiem

Unia Europejska planuje także całkowity zakaz sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku. Na zanieczyszczenie powietrza ogromny wpływ ma także system energetyczny oparty na spalaniu węgla. Jak wynika z raportu opracowanego przez Health and Environment Alliance (HEAL) pt. „Szkodliwy węgiel. Jak rezygnacja ze spalania węgla poprawi stan zdrowia publicznego w Polsce?”, trwanie przy energetyce opartej na węglu może oznaczać dodatkowe 34 tys. zgonów rocznie. Dodatkowo tysiące osób zachoruje i będzie przebywało na zwolnieniu lekarskim – co ma wpływ także na gospodarkę. Gdyby Polska zdecydowała się odejść od gospodarki opartej na węglu, zaoszczędzilibyśmy na tym do 2030 r. nawet 273 mld zł.

Zmiany są konieczne

Wprowadzenie rozwiązań proekologicznych, takich jak strefy czystego transportu czy ekologiczne źródła energii, to nie, jak się niektórym wydaje, ekoterroryzm i chęć utrudniania ludziom życia. To konieczność, bo coraz bardziej zanieczyszczone powietrze ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdy człowiek ma prawo do oddychania czystym powietrzem. Niestety, prawo to jest bardzo często łamane, co powoduje nie tylko obniżenie jakości życia, ale także przyczynia się do powstawania wielu groźnych chorób. Raporty WHO wskazują, że zanieczyszczone powietrze jest największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia i główną przyczyną chorób niezakaźnych jak zawał serca czy udar. To prowadzi do 7 mln przedwczesnych zgonów na całym świecie – z czego ponad połowa z nich ma miejsce w krajach rozwijających się. W Polsce powietrze zabija rocznie ponad 47 tys. osób (dane WHO). To znacznie więcej, niż ginie w wypadkach drogowych.

Sprawa jest poważna, bo Polska jest krajem o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w całej Unii Europejskiej. Nowa Ruda, Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Nowy Sącz oraz Żywiec to najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce – wynika z opublikowanego na początku listopada raportu Polskiego Alarmu Smogowego. WHO szacuje, że smog skraca życie mieszkańców południowej Polski aż o rok.

Zanieczyszczone powietrze może także wpływać na wzrost zachorowań na raka płuca i POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc, z którą zmaga się już ok. 2 mln osób w Polsce), wpływa na wzrost zachorowań na astmę oskrzelową i nasila jej objawy, przyczynia się do pylicy i nieżytu górnych i dolnych dróg oddechowych.

Badania pokazują też związek między prenatalnym narażeniem na wysokie poziomy zanieczyszczeń powietrza a opóźnieniem rozwoju w wieku trzech lat, problemami psychologicznymi i behawioralnymi, w tym objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), lękiem i depresją. A prowadzone od 2000 r. krakowskie badanie wykazało, że dzieci matek ciężarnych narażonych na podwyższone stężenie pyłu PM2,5 oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) wykazują gorszy rozwój i funkcjonowanie układu oddechowego oraz zwiększoną podatność na nawracające zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc w kolejnych latach swojego życia.