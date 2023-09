„Filmowcy Wawrzyka” i wielka afera wizowa w MSZ. „Ośmiornica PiS”

— Stawiamy tezę, że oprócz firm, które zarabiały na tym pieniądze, korzyści miały z tego też osoby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Gdzie jest prokuratura? Domagamy się dymisji ministra Raua, bo to pod jego nosem działy się takie rzeczy. Ta sprawa byłaby zamieciona pod dywan, gdyby nie amerykańskie służby. Pytanie jest jedno: kto na tym zarabiał? Dymisja ministra Raua powinna być natychmiastowa — to natomiast słowa posła Koalicji Obywatelskiej, Dariusza Jońskiego.

Rząd PiS ściąga miliony migrantów

W ciągu trzech ostatnich lat Polska ściągnęła blisko 2 mln nowych pracowników spoza UE. Według danych Eurostatu w 2020 r. wydała 600 tys. wiz pracowniczych dla cudzoziemców na 2,2 mln przyznanych łącznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, rok później już ponad 790 tys. Dla porównania Niemcy zaledwie ponad 18 tys., Czechy – 41 tys., a Włochy – 50 tys.

Czy to możliwe, żeby Polska, dwa razy mniejsza od Niemiec potrzebowała tylu migrantów zarobkowych? Problem w tym, że tego, czy posiadacze takich wiz rzeczywiście podjęli zatrudnienie, systemowo się nie weryfikuje. A wyrywkowe kontrole ujawniają gigantyczne nadużycia.

Najnowszy przykład: Straż Graniczna weszła do dużej agencji zatrudnienia prowadzonej w Łodzi przez 40-letniego Gruzina. Kontrolą objęto 1600 cudzoziemców z Gruzji i Białorusi. Co się okazało? Od połowy ubiegłego roku przedsiębiorca zarejestrował 1647 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (to „przepustka” do wizy) w urzędzie pracy. Żaden z tych cudzoziemców zatrudnienia nie podjął.

Afera wizowa w MSZ, wchodzi CBA

Ostatniego dnia sierpnia, funkcjonariusze CBA mieli zjawić się w MSZ z postanowieniem o zabezpieczeniu elektronicznego sprzętu wiceministra Piotra Wawrzyka – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Kilka godzin później stracił on stanowisko, a oficjalnym powodem dymisji był „brak satysfakcjonującej współpracy”.

Dymisja wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka ma związek z korupcyjnym śledztwem dotyczącym nadużyć przy wydawaniu wiz dla obcokrajowców z krajów azjatyckich. Z ustaleń CBA wynika, że co najmniej 200 z 600 cudzoziemców starających się o wizę do Polski skorzystało z usług polskiego pośrednika ze znajomościami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, solidnie go opłacając – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Nieprawidłowości przy „załatwianiu” wiz wykryło Centralne Biuro Antykorupcyjne, a dotyczyły polskich placówek dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze.