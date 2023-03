Co RPO może zrobić ws. ujawnienia informacji o tym, że dziecko było ofiarą pedofila?

Reklama

Doszło do sytuacji niedopuszczalnej. W mediach nie może się pojawić informacja, która pozwala na zidentyfikowanie ofiary pedofila. Niestety, doszło do takiej sytuacji, co potwierdził przewodniczący państwowej komisji ds. pedofilii. Ta sytuacja została też negatywnie oceniona przez Radę Etyki Mediów. Trwa postępowanie, którego celem jest ustalenie prawnych konsekwencji tej sprawy. Wystąpiłem do przewodniczącego KRRiT, który wszczął postępowanie z urzędu w tej sprawie. Poprosiłem o umożliwienie mi zapoznania się z przebiegiem postępowania. Wystąpiłem również do prokuratury w Szczecinie, która prowadzi obecnie postępowanie pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa z art. 151 k.k., czyli nakłaniania i pomocnictwa w samobójstwie. W tym wypadku również poprosiłem o udostępnienie materiałów pozwalających mi na zapoznanie się ze stanem tej sprawy. Gdy uzyskam te informacje, wówczas będę mógł je przeanalizować i podjąć decyzję, co jeszcze można uczynić, by zakończyć tę sprawę.

Informacje podane przez TVP i Radio Szczecin jednoznacznie identyfikowały ofiarę pedofila?

Trzymam się opinii prof. Błażeja Kmieciaka, który stwierdził to jednoznacznie. Każdy z nas może się zapoznać z pierwotną informacją, która pojawiła się 29 grudnia. Można zobaczyć, jakie konsekwencje wywołała ona w mediach społecznościowych, w których już krążyły zdjęcia i nazwiska. Odbiorcy tej informacji mogli łatwo zidentyfikować te osoby.

Reklama

Dlaczego dane ofiar powinny być tajne?

Proces sądowy jest prowadzony w warunkach maksymalnej niejawności po to, żeby chronić ofiary pedofili przed tzw. wtórną wiktymizacją. Ujawnienie tożsamości takiej osoby może prowadzić do ogromnej traumy. Nie chodzi tylko o ujawnienie konkretnych danych osobowych, ale również o informacje, które są na tyle precyzyjne, żeby móc je powiązać z konkretnymi ludźmi. Tę sprawę powinno się rozpatrywać pod kątem przepisu, który nakłada karę za niezgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Zmieńmy temat. Czy użycie Pegasusa łamie prawa obywatelskie?

Tak, użycie tego środka pozwala na całkowite zawładnięcie czyimś telefonem. To nie tylko możliwość całkowitego zlustrowania życia człowieka. Za pomocą tego narzędzia można wprowadzać swoje dane do urządzenia. Dlatego przydatność dowodowa pozyskana przy użyciu tego oprogramowania jest znikoma. Polskie prawo ma systemowe wady, jeżeli chodzi o działalność służb w zakresie kontroli operacyjnej. Kontrola operacyjna jest konieczna do walki z przestępczością i nikt tego nie kwestionuje. Ale przepisy polskiego prawa są w tym względzie niewystarczające. Kontrola sądów w Polsce ma charakter wyłącznie formalny. Sądy często nie wiedzą, kto jest posiadaczem telefonu, który jest inwigilowany. Nie wiedzą również, czy do kontroli operacyjnej będą używane oprogramowania szpiegowskie pokroju Pegasusa. To jest świadectwo ogromnej luki, która jest w naszym prawie. Każdy człowiek powinien móc w pewnym momencie dowiedzieć się, czy i z jakich powodów był inwigilowany. Obecnie prawo nie daje takiej gwarancji. Jeżeli materiały pozyskane w ramach inwigilacji nie dadzą podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, to wówczas informacje nie są ujawniane, a człowiek do końca życia nie dowiaduje się, że był obiektem inwigilacji.

Nikt nie poniósł odpowiedzialności za publikowanie w TVP zmanipulowanych treści z telefonu senatora PO Krzysztofa Brejzy.

W tej sprawie doszło nie tylko do inwigilacji, ale również do implementacji danych do urządzenia, co jest bezwzględnie niedopuszczalne. Osoby odpowiedzialne za tę sprawę powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Zawładnięcie czyimś telefonem można zakwalifikować jako przeszukanie i zatrzymanie rzeczy. To trochę tak, jakby funkcjonariusz służb wyjął nam telefon z kieszeni i zaczął go przeglądać. A to sprawia, że obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy. Obowiązujące prawo nie pozwala na korzystanie z tego typu oprogramowania w procedurze operacyjno-rozpoznawczej.

Reklama

współpraca Karol Ikonowicz