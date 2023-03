W rozmowie z Wirtualną Polską adwokat zapowiedział działania wobec TVP oraz Radia Szczecin. - Wcześniej tych ruchów nie podejmowaliśmy, bo działaliśmy w interesie Mikołaja (syna Magdaleny Filiks - red.), chcąc go chronić. Teraz wydarzyła się tragedia i tego tak zostawić nie można. Musimy dać czas rodzinie na przeżycie żałoby. Natomiast na pewno w krótkim czasie będziemy musieli pomyśleć o mocnych ruchach wobec wspomnianych mediów - oświadczył.



- Zasadnicza kwestia: od 29 grudnia 2022 w tych mediach były ujawnione wszystkie fakty dotyczące sprawy syna posłanki Filiks i prokuratura powinna wszcząć postępowanie z urzędu. Wszczęła? Z moich informacji wynika, że nie. Na pewno byśmy wiedzieli, jestem pełnomocnikiem posłanki we wszystkich sprawach, miałbym wiedzę na ten temat - mówił Marecki.



Mecenas zapowiedział też analizowanie i zabezpieczenie „hejterskich wpisów, jakie pojawiają się w sieci na temat posłanki Filiks i jej rodziny”. - Widzimy, że konta czy wpisy są kasowane, ale internet nie zapomina. Duża rzesza ludzi, dziennikarzy, uczestników opinii publicznej zabezpieczała te wpisy. Materiał jest bogaty - zauważył.

- Będziemy myśleć o drogach prawnych. Najpewniej będzie to droga karna - tłumaczył adwokat. - To będzie pierwszy z naszych ruchów. Odpowiedzialność zbiorowa redakcji jest ważna, ale na pewno skierujemy pozew wobec Tomasza Duklanowskiego z Radia Szczecin. To źródło, które opublikowało dane. Na pewno ponosi odpowiedzialność za ten artykuł - zapowiedział Marecki.



W ostatni piątek Magdalena Filiks poinformowała o śmierci swojego 16-letniego syna, Mikołaja. Chłopiec przed kilkoma laty padł ofiarą pedofila, mężczyzny ze środowiska zachodniopomorskiej PO. Sprawca został prawomocnie skazany ponad rok przed tym, jak redaktor naczelny Radia Szczecin Tomasz Duklanowski, prowadząc własne „śledztwo ws. pedofilii w PO”, poinformował w swoim materiale o ofiarach w sposób umożliwiający ich identyfikację. Ten sam materiał opublikowała m. in. TVP Info. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód prowadzi śledztwo pod kątem czynu z art. 151 k.k. czyli doprowadzenia do samobójstwa.