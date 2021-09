Uczestnicy protestu są w szoku. Pacjent miał zostać przewieziony do szpitala. Prawdopodobnie chciał zaprotestować przeciwko katastrofalnej sytuacji w ochronie zdrowia.

Reklama

„Dźwięk wystrzału przerwał konferencję, udzieliliśmy natychmiastowej pomocy, mężczyzna trafił do szpitala. Wszyscy wierzymy, że pacjent wyjdzie z tej tragedii i przeżyje. Bardzo dziękujemy obecnym na miejscu medykom i niemedykom za natychmiastową reakcję i udzielenie profesjonalnej pomocy. Policja, która jest na miejscu, również natychmiast zareagowała, ustala, co się wydarzyło. Gdy dowiemy się więcej, będziemy Państwa informować” - takie oświadczenie zamieścili w mediach społecznościowych medycy z Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Dodali, że rezygnują z programu Białego Miasteczka do jutra.

Komisarz Rafał Retmaniak, z komendy stołecznej policji potwierdził "Rzeczpospolitej", że „ok. godziny 10.20 w Białym Miasteczku doszło do samookaleczenia około 70-letniego mężczyzny, który został przewieziony do szpitala. Mężczyzna nie ma związku z protestem, jest osobą postronną. Policja nie potwierdza, że została użyta broń”.

W czasie pandemii koronawirusa odnotowano ok. 78 tys. nadmiarowych zgonów,. Tylko połowa z nich była wywołana przez wirusa Sars-COV2. Do pozostałych prawdopodobnie by nie doszło, gdyby nie ograniczony dostęp do systemu ochrony zdrowia, spowodowany pandemią.