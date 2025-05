Tuż po tym, jak z komina Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym, Rob Schmitt z Newsmax powiedział: „Ten papież lepiej niech nie będzie woke”. W ciągu kolejnych godzin pojawiły się wpisy i nagrania medialnych osobistości powiązanych z ruchem MAGA Donalda Trumpa, które cytowały dawne opinie kard. Prevosta. Chodziło m.in. o krytykę polityki imigracyjnej prezydenta USA, wypowiedzi przeciwko J.D. Vance’owi oraz retweety wpisów wyrażających żal po śmierci George’a Floyda.

Nowy papież na początku lutego udostępnił na swoim koncie na X felieton z „National Catholic Reporter” zatytułowany „J.D. Vance się myli: Jezus nie każe nam hierarchizować miłości do innych”, co było reakcją na wypowiedź wiceprezydenta w programie Fox News z lutego. Vance przekonywał wtedy, że „istnieje chrześcijańska zasada: kochasz najpierw rodzinę, potem sąsiadów, potem swoją społeczność, później współobywateli, a dopiero potem resztę świata”, dodając, że „lewica całkowicie odwróciła tę kolejność”.



Steve Bannon, były doradca Trumpa, ostrzegał jeszcze przed konklawe, że Prevost to kandydat o wyraźnie progresywnych poglądach. – To jeden z czarnych koni i niestety jeden z najbardziej postępowych. Jest zdecydowanie na krótkiej liście – mówił w rozmowie z Piersem Morganem.

Mike Cernovich, znany z szerzenia teorii spiskowych, pisał: „Przykro mi, katolicy. Ten nowy papież to zwolennik otwartych granic i globalizmu. Wkrótce będzie promował aborcję. To nie hipoteza. Wystarczy spojrzeć na jego konto X i zobaczyć, co udostępnia – kontrola broni, deportacje, George Floyd”.