Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Episkopat proponuje "interwencję humanitarną" u Bodnara

Światowy Dzień Pizzy. Polacy mają oryginalne motywacje do jedzenia tego dania

17 stycznia to Światowy Dzień Pizzy - święto ważne nie tylko dla Włochów, ale także dla ogromnej liczby fanów włoskiego dania z całego świata. W Polsce również ich nie brakuje. Co więcej: badania pokazują, że dla wielu Polaków pizza to wyjątkowy przysmak.