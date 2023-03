Ja nie rozumiem jak można być tak kompletnie pozbawionym uczuć, empatii, zaślepionym przez partyjny interes, by nie rozumieć co czuje mama, której dziecko popełniło samobójstwo. To jest przekroczenie normy bazowej, fundamentalnej empatii, tego co się nazywa człowieczeństwem - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem publicysta, filozof, działacz katolicki Tomasz Terlikowski.