TSUE przesądził spór o WIBOR. Jest wyrok, na który czekały banki i kredytobiorcy

Kredytobiorcy złotówkowi, którzy już pozwali banki, zarzucając im niedostateczne poinformowanie o warunkach i ryzykach kredytów, oraz ci, którzy rozważają taką możliwość, czekali na stanowisko TSUE, aby traktować ich kredyty na podobieństwo tych udzielonych we frankach. Innymi słowy złotówkowicze chcieliby iść w ślady frankowiczów.
Czwartkowy wyrok TSUE może ostudzić te zapędy. Trybunał orzekł co prawda, że dyrektywa konsumencka dotycząca nieuczciwych warunków ma zastosowanie w sprawach kredytobiorców złotówkowych. Nie stoi temu na przeszkodzie ani fakt, że prawo krajowe określa zasady ustalania zmiennej stopy procentowej opartej na wskaźniku referencyjnym, ani to, że WIBOR podlega częściowo prawu Unii. Jednak wymóg przejrzystości przewidziany w dyrektywie nie nakłada na bank obowiązku przekazania konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii ustalania wskaźnika referencyjnego, takiego jak WIBOR. To jego administrator musi publikować lub udostępniać główne elementy metodologii – do których bank może odsyłać konsumenta.
Co się tyczy potencjalnie nieuczciwego charakteru kwestionowanego warunku umownego, to TSUE przypomniał, że WIBOR jest przedmiotem wyczerpujących ram prawnych na poziomie Unii, których przestrzeganie zapewniają właściwe organy krajowe. W związku z tym o ile wskaźnik referencyjny, taki jak WIBOR, można uznać za zgodny z tymi ramami prawnymi, klauzula, która go zawiera, nie powoduje co do zasady sama w sobie znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta.
Jak podkreślił w swoim komunikacie Związek Banków Polskich, TSUE potwierdził że sądy krajowe w sprawach konsumenckich nie mogą badać prawidłowości wyznaczania WIBOR-u, gdyż zezwolenie krajowym sądom cywilnym na weryfikację metody ustalania kluczowych wskaźników referencyjnych podważyłoby szczególny system zarządzania kluczowymi wskaźnikami referencyjnymi ustanowiony przez prawodawcę Unii na mocy rozporządzenia BMR.
Do TSUE zwrócił się częstochowski Sąd Okręgowy (sędzia Marcin Borkowski). Rozpatruje on pozew kredytobiorcy, który w PKO BP S.A. w 2019 r. zaciągnął kredyt mieszkaniowy na nieco ponad 400 tys. zł na 240 miesięcy. We wrześniu 2023 r. konsument zarzucił bankowi, że przed zawarciem umowy nie został poinformowany, w jaki sposób jest wyznaczany wskaźnik referencyjny WIBOR, mający kluczowe znaczenie dla ustalenia oprocentowania tego kredytu. Zażądał on też zapłaty ponad 10 tys. zł rat nadpłaconych w oparciu o abuzywny, w jego ocenie, WIBOR.
SO powziął wątpliwości, które zawarł w pytaniach prejudycjalnych do TSUE.
Po pierwsze, czy dyrektywa konsumencka (93/13 EWG) pozwala na badanie postanowień umownych dotyczących zmiennego oprocentowania na podstawie wskaźnika referencyjnego WIBOR, a w razie pozytywnej odpowiedzi, czy postanowienie umowy co do oprocentowania opartego na WIBOR można uznać za sprzeczne z dobrą wiarą banku, skutkujące nierównowagą praw i obowiązków stron umowy ze szkodą dla konsumenta, z powodu niewłaściwego poinformowania go o ryzyku zmiennej stopy procentowej. A w przypadku uznania postanowienia dotyczącego oprocentowania opartego na WIBOR za nieuczciwe, czy możliwe jest dalsze funkcjonowanie umowy, w której oprocentowanie kredytu będzie opierało się na drugim składniku oprocentowania, tj. marży banku, co byłoby korzystniejsze dla kredytobiorców.
Swoją opinię w tej sprawie 11 września 2025 r. przedstawiła rzecznik generalna TSUE Laila Medina. Stanęła na stanowisku, iż dyrektywa konsumencka może mieć zastosowanie do klauzuli zmiennego oprocentowania opartej na WIBOR, a jej artykuł 4 ust. 2 pozwala na ocenę nieuczciwego charakteru klauzuli zmiennego oprocentowania opartego na WIBOR 6M, jeżeli warunek nie został sformułowany prostym i zrozumiałym językiem (chodzi o tzw. wymóg przejrzystości).
Aby spełnić ten wymóg, bank musi poinformować konsumenta odpowiednio precyzyjnie i dokładnie o nazwie stosowanego wskaźnika referencyjnego oraz o nazwie jego administratora, a także o potencjalnych konsekwencjach dla konsumenta wynikających z jego stosowania, aby umożliwić mu oszacowanie przede wszystkim całkowitego kosztu kredytu. Informacje te powinny w pełni ujawniać zastosowaną metodę i główne elementy powodujące wahania stawki wskaźnika.
Dodajmy, że opinie rzeczników nie wiążą formalnie TSUE, ale w praktyce są przynajmniej w istotnej części przez Trybunał uwzględniane.
Co ciekawe pełnomocnicy obu stron: kredytobiorcy – mec. dr Sebastian Frejowski i PKO BP – mec. prof. Michał Romanowski dość podobnie komentowali po publikacji opinii rzecznika, że przedmiotem sporu nie jest legalność WIBOR, ale prawidłowość wykonania przez bank obowiązków informacyjnych względem konsumenta w odniesieniu do wskaźnika.
Sygnatura akt: C 471/24
Artykuł jest aktualizowany.
