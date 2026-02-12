Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

TSUE przesądził spór o WIBOR. Jest wyrok, na który czekały banki i kredytobiorcy

Klauzula umowy kredytu hipotecznego zawierająca wskaźnik referencyjny, taki jak WIBOR, nie powoduje co do zasady sama w sobie znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta - stwierdził w czwartkowym wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE.

Publikacja: 12.02.2026 09:48

TSUE przesądził spór o WIBOR. Jest wyrok, na który czekały banki i kredytobiorcy

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

Kredytobiorcy złotówkowi, którzy już pozwali banki, zarzucając im niedostateczne poinformowanie o warunkach i ryzykach kredytów, oraz ci, którzy rozważają taką możliwość, czekali na stanowisko TSUE, aby traktować ich kredyty na podobieństwo tych udzielonych we frankach. Innymi słowy złotówkowicze chcieliby iść w ślady frankowiczów.

Czwartkowy wyrok TSUE może ostudzić te zapędy. Trybunał orzekł co prawda, że dyrektywa konsumencka dotycząca nieuczciwych warunków ma zastosowanie w sprawach kredytobiorców złotówkowych. Nie stoi temu na przeszkodzie ani fakt, że prawo krajowe określa zasady ustalania zmiennej stopy procentowej opartej na wskaźniku referencyjnym, ani to, że WIBOR podlega częściowo prawu Unii. Jednak wymóg przejrzystości przewidziany w dyrektywie nie nakłada na bank obowiązku przekazania konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii ustalania wskaźnika referencyjnego, takiego jak WIBOR. To jego administrator musi publikować lub udostępniać główne elementy metodologii – do których bank może odsyłać konsumenta.

Co się tyczy potencjalnie nieuczciwego charakteru kwestionowanego warunku umownego, to TSUE przypomniał, że WIBOR jest przedmiotem wyczerpujących ram prawnych na poziomie Unii, których przestrzeganie zapewniają właściwe organy krajowe. W związku z tym o ile wskaźnik referencyjny, taki jak WIBOR, można uznać za zgodny z tymi ramami prawnymi, klauzula, która go zawiera, nie powoduje co do zasady sama w sobie znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta.

Jak podkreślił w swoim komunikacie Związek Banków Polskich, TSUE potwierdził że sądy krajowe w sprawach konsumenckich nie mogą badać prawidłowości wyznaczania WIBOR-u, gdyż zezwolenie krajowym sądom cywilnym na weryfikację metody ustalania kluczowych wskaźników referencyjnych podważyłoby szczególny system zarządzania kluczowymi wskaźnikami referencyjnymi ustanowiony przez prawodawcę Unii na mocy rozporządzenia BMR.

TSUE o WIBOR. O co zapytał polski sąd?

Do TSUE zwrócił się częstochowski Sąd Okręgowy (sędzia Marcin Borkowski). Rozpatruje on pozew kredytobiorcy, który w PKO BP S.A. w 2019 r. zaciągnął kredyt mieszkaniowy na nieco ponad 400 tys. zł na 240 miesięcy. We wrześniu 2023 r. konsument zarzucił bankowi, że przed zawarciem umowy nie został poinformowany, w jaki sposób jest wyznaczany wskaźnik referencyjny WIBOR, mający kluczowe znaczenie dla ustalenia oprocentowania tego kredytu. Zażądał on też zapłaty ponad 10 tys. zł rat nadpłaconych w oparciu o abuzywny, w jego ocenie, WIBOR.

Reklama
Reklama

SO powziął wątpliwości, które zawarł w pytaniach prejudycjalnych do TSUE.

Po pierwsze, czy dyrektywa konsumencka (93/13 EWG) pozwala na badanie postanowień umownych dotyczących zmiennego oprocentowania na podstawie wskaźnika referencyjnego WIBOR, a w razie pozytywnej odpowiedzi, czy postanowienie umowy co do oprocentowania opartego na WIBOR można uznać za sprzeczne z dobrą wiarą banku, skutkujące nierównowagą praw i obowiązków stron umowy ze szkodą dla konsumenta, z powodu niewłaściwego poinformowania go o ryzyku zmiennej stopy procentowej. A w przypadku uznania postanowienia dotyczącego oprocentowania opartego na WIBOR za nieuczciwe, czy możliwe jest dalsze funkcjonowanie umowy, w której oprocentowanie kredytu będzie opierało się na drugim składniku oprocentowania, tj. marży banku, co byłoby korzystniejsze dla kredytobiorców.

Co stwierdziła rzecznik generalna TSUE w swojej opinii dot. wskaźnika WIBOR?

Swoją opinię w tej sprawie 11 września 2025 r. przedstawiła rzecznik generalna TSUE Laila Medina. Stanęła na stanowisku, iż dyrektywa konsumencka może mieć zastosowanie do klauzuli zmiennego oprocentowania opartej na WIBOR, a jej artykuł 4 ust. 2 pozwala na ocenę nieuczciwego charakteru klauzuli zmiennego oprocentowania opartego na WIBOR 6M, jeżeli warunek nie został sformułowany prostym i zrozumiałym językiem (chodzi o tzw. wymóg przejrzystości).

Czytaj więcej

Jest opinia rzecznika generalnego TSUE ws. WIBOR-u. Wstrząśnie bankami?
Konsumenci
Jest opinia rzecznika generalnego TSUE ws. WIBOR-u. Wstrząśnie bankami?

Aby spełnić ten wymóg, bank musi poinformować konsumenta odpowiednio precyzyjnie i dokładnie o nazwie stosowanego wskaźnika referencyjnego oraz o nazwie jego administratora, a także o potencjalnych konsekwencjach dla konsumenta wynikających z jego stosowania, aby umożliwić mu oszacowanie przede wszystkim całkowitego kosztu kredytu. Informacje te powinny w pełni ujawniać zastosowaną metodę i główne elementy powodujące wahania stawki wskaźnika.

Reklama
Reklama

Dodajmy, że opinie rzeczników nie wiążą formalnie TSUE, ale w praktyce są przynajmniej w istotnej części przez Trybunał uwzględniane.

Co ciekawe pełnomocnicy obu stron: kredytobiorcy – mec. dr Sebastian Frejowski i PKO BP – mec. prof. Michał Romanowski dość podobnie komentowali po publikacji opinii rzecznika, że przedmiotem sporu nie jest legalność WIBOR, ale prawidłowość wykonania przez bank obowiązków informacyjnych względem konsumenta w odniesieniu do wskaźnika.

Sygnatura akt: C 471/24

Artykuł jest aktualizowany.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Kredyty Sądy i Trybunały Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) Wibor
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Strona logowania do Krajowego Systemu e-Faktur
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Łatwiejsze wejście do KSeF już za kilka dni. Jest projekt
Kościół Katolicki mówi „nie” reformie kodeksu karnego
Prawo w Polsce
Kościół Katolicki mówi „nie” reformie kodeksu karnego
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Praca, Emerytury i renty
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Plany ogólne: właściciele działek powinni zadbać o swój interes
Nieruchomości
Plany ogólne: właściciele działek powinni zadbać o swój interes
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama