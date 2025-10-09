To sedno czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który dokonał wykładni dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz dyrektywy konsumenckiej 93/13/EWG. Wykładni raczej korzystnej dla handlu roszczeniami kredytobiorców wobec banków, w tym wypadku dochodzonych w ramach tzw. sankcji darmowego kredytu. Przypomnijmy, że sankcja darmowego kredytu polega na tym, że sądowe orzeczenie stwierdza, iż bank nie dopełnił ustawowych obowiązków, zwłaszcza informacyjnych, wobec kredytobiorcy, co pozwala mu domagać się zwrotu zapłaconych odsetek oraz prowizji i spłacać tylko niespłaconą jeszcze część kredytu.

Reklama Reklama

Bank nie poczuwał się do winy i kwestionował cesję roszczeń

W tej sprawie konsument scedował na spółkę zajmującą się dochodzeniem roszczeń od banków prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń, które sam mógłby zgłosić wobec banku. Spółka, nabywca tych roszczeń, pozwała PKO BP, domagając się ich uregulowania. Bank twierdzi, że nie naruszył ciążących na nim obowiązków informacyjnych wobec konsumenta, a po drugie – że nie doszło do rzeczywistej cesji wierzytelności na rzecz spółki. Rozpatrując tę sprawę, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zapytał więc TSUE, czy prawo UE pozwala konsumentowi przenieść prawa z umowy kredytu na osobę, która nie jest konsumentem. Chciał też uzyskać odpowiedź, czy sąd krajowy (polski) ma obowiązek z urzędu (z własnej inicjatywy) badać umowę cesji, na którą powołuje się ów nabywca roszczeń w sprawie przeciwko bankowi – pierwotnemu kontrahentowi konsumenta.

TSUE: konsument może przenieść swoje roszczenia na spółkę

Trybunał orzekł w czwartek, że dyrektywa 2008/48/WE nie wyłącza możliwości przeniesienia przez konsumenta na podmiot trzeci, niebędący konsumentem, praw, które konsument wywodzi z tej dyrektywy, a zbycie tych uprawnień odpowiada celowi tej dyrektywy, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Zaoszczędza im ono bowiem trudności i kosztów, które mogłyby zniechęcić ich do samodzielnego dochodzenia roszczeń względem danego przedsiębiorcy.