Aktualizacja: 25.09.2025 11:00 Publikacja: 25.09.2025 09:27
Foto: Adobe Stock
W Sejmie odbyło się w środę drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma wdrożyć dyrektywą unijną w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i rozszerzenia wymagań, które dotyczą parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz informacji o jej cenie i zużyciu. Unijny akt zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia ludziom wody do spożycia wolnej od wszelkich mikroorganizmów, pasożytów, a także substancji chemicznych w ilościach lub stężeniach, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego.
Czytaj więcej
PAN Europe, europejska organizacja pozarządowa, stwierdza w swoich badaniach, że woda pitna w Eur...
Kluby PiS i Lewicy zgłosiły swoje poprawki. Zaskakująca jest propozycja Lewicy. Klub proponuje, aby od 1 lipca 2026 r. podmioty prowadzące restauracje, stołówki oraz zakłady zbiorowego żywienia, gdzie posiłki podawane są w salach z miejscami siedzącymi, miał obowiązek zapewnić konsumentom dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda miałaby być udostępniana nieodpłatnie, na życzenie klienta, do stolika w ilości 0,5 litra wody na osobę.
Jak argumentuje klub Lewicy, propozycja „wpisuje się w działania upowszechniające korzystanie z wody poprzez stworzenie podstawy prawnej do nieodpłatnego udostępniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w lokalach gastronomicznych”.
„Rozwiązanie to zapewni konsumentom dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi popularyzując bezpośrednie spożycie tak zwanej, „kranówki”. Popularyzacja spożywania wody niebutelkowanej pozwoli nadto uzyskać znaczące cele środowiskowe. W pierwszej kolejności pozwala racjonalnie wykorzystywać zasoby wody oraz ograniczyć liczbę odpadów przyczyniając się do redukcji opakowań w tym plastiku" - czytamy w uzasadnieniu do poprawki.
Zdaniem Lewicy, poprawka pomoże doprowadzić do polepszenia jakości „kranówki" i raczej nie nadweręży portfeli przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne. Jest też zgodna z celami dyrektywy wyrażonymi w preambule. Czytamy w niej m.in.: „Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności niniejsza dyrektywa ma na celu propagowanie zasad odnoszących się do opieki zdrowotnej, dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, ochrony środowiska i ochrony konsumentów”. Dyrektywa wprowadza także wymóg podawania na rachunkach ceny za litr wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co ma pozwolić konsumentom na porównanie tych opłat z cenami wody butelkowanej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Sejmie odbyło się w środę drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma wdrożyć dyrektywą unijną w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i rozszerzenia wymagań, które dotyczą parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz informacji o jej cenie i zużyciu. Unijny akt zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia ludziom wody do spożycia wolnej od wszelkich mikroorganizmów, pasożytów, a także substancji chemicznych w ilościach lub stężeniach, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego.
Postępowanie Trybunału Stanu w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej przebiegło zgodnie z prawem, choć zabrak...
Sprawa immunitetowa Małgorzaty Manowskiej w Trybunale Stanu nie jest formalnie zamknięta. Prokuratura nie może b...
Do aplikacji mObywatel wprowadzono właśnie udogodnienie dla osób, które muszą dołączyć zdjęcie do wniosku o wyda...
Do połowy przyszłego roku rząd chce przygotować obszerne projekty trzech ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Mają...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas