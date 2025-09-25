Rzeczpospolita
Kelner poda za darmo pół litra wody? Zaskakująca propozycja w Sejmie

Podczas prac legislacyjnych w Sejmie nad nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków posłowie zgłosili zaskakującą poprawkę.

Publikacja: 25.09.2025 09:27

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

W Sejmie odbyło się w środę drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma wdrożyć dyrektywą unijną w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i rozszerzenia wymagań, które dotyczą parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz informacji o jej cenie i zużyciu. Unijny akt zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia ludziom wody do spożycia  wolnej od wszelkich mikroorganizmów, pasożytów, a także substancji chemicznych w ilościach lub stężeniach, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. 

Czytaj więcej

PFAS, czyli tzw. „wieczne chemikalia” mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi oraz zwierząt i poz
Klimat
„Szokująca skala”: woda pitna w Europie pełna „wiecznych chemikaliów”

Kranówka raz! Kelner poda za darmo pół litra wody?

Kluby PiS i Lewicy zgłosiły swoje poprawki. Zaskakująca jest propozycja Lewicy. Klub proponuje, aby od 1 lipca 2026 r. podmioty prowadzące restauracje, stołówki oraz zakłady zbiorowego żywienia, gdzie posiłki podawane są w salach z miejscami siedzącymi, miał obowiązek zapewnić konsumentom dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda miałaby być udostępniana nieodpłatnie, na życzenie klienta, do stolika w ilości 0,5 litra wody na osobę. 

Jak argumentuje klub Lewicy, propozycja „wpisuje się w działania upowszechniające korzystanie z wody poprzez stworzenie podstawy prawnej do nieodpłatnego udostępniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w lokalach gastronomicznych”.

„Rozwiązanie to zapewni konsumentom dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi popularyzując bezpośrednie spożycie tak zwanej, „kranówki”. Popularyzacja spożywania wody niebutelkowanej pozwoli nadto uzyskać znaczące cele środowiskowe. W pierwszej kolejności pozwala racjonalnie wykorzystywać zasoby wody oraz ograniczyć liczbę odpadów przyczyniając się do redukcji opakowań w tym plastiku" - czytamy w uzasadnieniu do poprawki.

Darmowa woda z kranu może obniżyć spożywanie wody butelkowanej w restauracjach

Zdaniem Lewicy, poprawka pomoże doprowadzić do polepszenia jakości „kranówki" i raczej nie nadweręży portfeli przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne. Jest też zgodna z celami dyrektywy wyrażonymi w preambule. Czytamy w niej m.in.: „Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności niniejsza dyrektywa ma na celu propagowanie zasad odnoszących się do opieki zdrowotnej, dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, ochrony środowiska i ochrony konsumentów”. Dyrektywa wprowadza także wymóg podawania na rachunkach ceny za litr wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co ma pozwolić konsumentom na porównanie tych opłat z cenami wody butelkowanej.

 

 

