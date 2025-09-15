Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od startu systemu kaucyjnego. Jego najważniejszym założeniem jest pobieranie kaucji przy sprzedaży napojów w opakowaniach z możliwością dokonania jej zwrotu w momencie zwrócenia opakowania przez konsumenta. W konsekwencji, kupując napój w opakowaniu podlegającym kaucji, konsument uiści cenę napoju powiększoną o kwotę kaucji.

Cały system ma wspierać recykling poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na surowce potrzebne do produkcji opakowań. Co za tym idzie, zmniejszy się także ilość odpadów w żółtych pojemnikach, do których trafiały plastikowe i metalowe odpady.

Kaucję zobaczymy dopiero na paragonie

Przypomnijmy, iż systemem kaucyjnym objęte będą butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów i puszki metalowe o pojemności do 1 litra, za które kaucja wynosić będzie 50 gr oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, za które kaucja wynosić będzie 1 zł. Co istotne, kwota kaucji nie będzie wliczona w cenę napoju na półce czy w automacie. Pojawi się ona dopiero na paragonie osobno jako oddzielna pozycja.

Dlaczego nie warto zgniatać butelek ze znakiem kaucji?

Przy zwrocie za każde opakowanie objęte systemem kaucyjnym otrzymamy kwotę widoczną w znaku kaucji. Warto pamiętać, że zwrotu opakowania objętego systemem będzie można dokonać bez paragonu. Co więcej, zakup napoju w opakowaniu oznaczonym znakiem kaucji nie oznacza, że zwrot musi nastąpić w tym samym miejscu. Opakowania będzie można oddać w dowolnym punkcie zbiórki uczestniczącym w systemie. A co w sytuacji, jeśli nie przyniesiemy opakowania do zwrotu? Jak wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wówczas nieodebrana kaucja trafi do operatora systemu i będzie przeznaczona na finansowanie systemu.