System kaucyjny coraz bliżej. Czy butelki będzie można nadal wrzucać do żółtych worków

Dotychczas większość opakowań po napojach trafiało do żółtych pojemników lub worków na śmieci. Czy zmieni się to po 1 października, kiedy ruszy system kaucyjny? Wątpliwości rozwiewa w najnowszym komunikacie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Publikacja: 15.09.2025 11:02

System kacyjny ma zmniejszyć ilość odpadów w żółtych pojemnikach

System kacyjny ma zmniejszyć ilość odpadów w żółtych pojemnikach

Foto: Adobe Stock

mat

Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od startu systemu kaucyjnego. Jego najważniejszym założeniem jest pobieranie kaucji przy sprzedaży napojów w opakowaniach z możliwością dokonania jej zwrotu w momencie zwrócenia opakowania przez konsumenta. W konsekwencji, kupując napój w opakowaniu podlegającym kaucji, konsument uiści cenę napoju powiększoną o kwotę kaucji.

Cały system ma wspierać recykling poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na surowce potrzebne do produkcji opakowań. Co za tym idzie, zmniejszy się także ilość odpadów w żółtych pojemnikach, do których trafiały plastikowe i metalowe odpady.

Kaucję zobaczymy dopiero na paragonie

Przypomnijmy, iż systemem kaucyjnym objęte będą butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów i puszki metalowe o pojemności do 1 litra, za które kaucja wynosić będzie 50 gr oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, za które kaucja wynosić będzie 1 zł. Co istotne, kwota kaucji nie będzie wliczona w cenę napoju na półce czy w automacie. Pojawi się ona dopiero na paragonie osobno jako oddzielna pozycja.

Zakup napoju w opakowaniu oznaczonym znakiem kaucji nie oznacza, że zwrot musi nastąpić w tym samym
Prawo dla Ciebie
Wkrótce startuje system kaucyjny. Co to oznacza dla konsumentów?

Dlaczego nie warto zgniatać butelek ze znakiem kaucji?

Przy zwrocie za każde opakowanie objęte systemem kaucyjnym otrzymamy kwotę widoczną w znaku kaucji. Warto pamiętać, że zwrotu opakowania objętego systemem będzie można dokonać bez paragonu. Co więcej, zakup napoju w opakowaniu oznaczonym znakiem kaucji nie oznacza, że zwrot musi nastąpić w tym samym miejscu. Opakowania będzie można oddać w dowolnym punkcie zbiórki uczestniczącym w systemie. A co w sytuacji, jeśli nie przyniesiemy opakowania do zwrotu? Jak wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wówczas nieodebrana kaucja trafi do operatora systemu i będzie przeznaczona na finansowanie systemu.

Trzeba również pamiętać, że opakowań ze znakiem kaucji nie można zgniatać ani uszkadzać, bowiem aby otrzymać zwrot kaucji, opakowanie musi mieć znak kaucji i czytelny kod kreskowy.

Od października na niektóre opakowania zostanie nałożona kaucja
Konsumenci
System kaucyjny od 1 października w sklepach. Co się zmieni dla klientów?

System kaucyjny a żółte pojemniki na odpady

System nie będzie natomiast obejmował opakowań po mleku, jogurtach i innych pitnych produktach mlecznych, szklanych opakowań jednokrotnego użytku. Tak samo z opakowaniami wielomateriałowymi, czyli kartonikami po mleku i sokach.

Co więc zrobić z opakowaniem, które nie jest objęte systemem? „Opakowania po napojach nieobjętych systemem kaucyjnym wciąż będzie można wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady. Dla plastikowych i metalowych oraz wielomateriałowych opakowań, jak kartoniki po sokach czy mleku, będzie to tak jak dotychczas żółty pojemnik” – wyjaśnia resort klimatu. 

Ochrona Środowiska System kaucyjny

