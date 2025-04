Opóźnione loty, cofanie liczników w autach, dropshipping. Są pomysły na lepszą ochronę konsumentów

Zakup samochodów za granicą – lepsza weryfikacja historii pojazdu

ECC-Net zwróciła też uwagę na powszechny problem oszustw na rynku samochodów używanych. Sprzedawcy często manipulują danymi o przebiegu, by zawyżyć ceny. Nie tylko wprowadza to konsumentów w błąd, ale stwarza też zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Mimo że w 26 krajach UE jest to nielegalne, egzekwowanie przepisów pozostawia wiele do życzenia.

Dlatego wspomniana organizacja proponuje wprowadzenie zharmonizowanego systemu Car-Pass w UE. Jest to rozwiązanie sprawdzone w Belgii i Holandii – certyfikowany dokument wyszczególniający historię przebiegu pojazdu. Car-Pass kompiluje dane z różnych wiarygodnych źródeł, w tym warsztatów samochodowych i stacji kontroli technicznej.

Walka z dropshipingiem, czyli udawanymi sklepami internetowymi

Kolejny ważny problem poruszony przez Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich to tzw. dropshipping.

– To bardzo duży kłopot. Wiele podmiotów, które są realnie usługodawcami, podszywa się pod sklepy – mówi Michał Herde prezes warszawskiego oddziału Federacji Konsumentów. – Nie jest to jasno komunikowane, przez co konsumenci mają wrażenie, że kupują w sklepie i to on będzie odpowiadał za te towary. Nawet w regulaminie informacja ta nie jest wyeksponowana, a okazuje się, że „sklep” realnie sprowadza towary, najczęściej z krajów wschodnioazjatyckich – dodaje.

A w razie reklamacji lub zwrotu, konsument musi sobie radzić sam, bo podmioty te nie przedstawiają się jako platformy sprzedażowe, choć de facto nimi są. Ich model opiera się na tym, że są tylko usługodawcami/pośrednikami i w taki sposób chcą uniknąć odpowiedzialności za wprowadzanie towaru na polski rynek.

– Poszkodowanych w ten sposób konsumentów jest bardzo dużo, ale sądy nie wykazują się tu wrażliwością i orzekają, że jeśli konsument nie przeczytał dokładnie regulaminu, to sam jest sobie winien – tłumaczy Michał Herde.